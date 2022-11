Sonia Bruganelli dice “addio” al GFVip: “Mi prendo una pausa”

Anche ieri sera la moglie di Paolo Bonolis si è mostra diretta e schietta con alcuni concorrenti, lasciandosi ancore a qualche battuta poco felice anche nei confronti di Giulia Salemi. Sonia Bruganelli non si nasconde mai dietro un dito e quel che pensa di certo non lo manda a dire.

Qualcuno infatti ha parlato più volte di litigi sia con Alfonso Signorini ma anche con la sua ex collega Adriana Volpe. Pare che anche con l’ex gieffina Giulia Salemi non corre buon sangue ma al momento non ci sono certezze. Intanto, l’opinionista ha fatto sapere che nelle prossime settimane si prenderà uno stop dal suo ruolo e dal reality stesso. Andiamo a vedere insieme perchè.

Sonia Bruganelli lascia il ruolo da opinionista

Sonia Bruganelli anche quest’anno, come era già accaduto nel 2021, salterà due puntate del GF Vip, quelle che andranno in onda nel bel mezzo delle festività natalizie. L’accordo, da contratto, le darebbe il via libera a partire per andare in vacanza col marito e i figli. Solitamente per i giorni di svago ha sempre scelto mete calde, come Dubai.

La destinazione invece per quest’anno è ancora top secret anche se pare che la famiglia volerà negli Stati Uniti, dove vivono due figli di Paolo. Ma chi prenderà il suo posto durante la sua assenza?

Le critiche a Oriana e l’affondo alla Salemi

E’ stata una puntata davvero scoppiettante quella andata in onda ieri sera. Durante la diretta non sono mancati scontri e affondi, soprattutto durante il faccia a faccia tra Oriana, Ginevra ed Antonino. A prendere la parola in questo triangolo amoroso è stata anche Sonia Bruganelli che ha criticato pesantemente gli atteggiamenti dell’influencer venezuelana.

L’opinionista ha trovato il suo atteggiamento, ovvero pianto e desolazione, davvero esagerato anche perchè Spinalbese non le ha mai fatto credere che tra di loro potesse esserci un futuro. Inoltre, il coiffeur l’ha allontana ben due volte sotto le coperte.

Durante la puntata la moglie di Bonolis ha avuto un duro affronto anche con Giulia Salemi che si è schierata dalla parte della Marzoli. In questo caso Sonia le ha detto che è inutile che con il suo I pod, legge solo ciò che vuole far sentire, precisando che il pubblico a casa ormai ha capito tutto.