Patrizia Rossetti spara a zero sugli autori del GFVip: dopo la diretta è accaduto un putiferio

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tante le tematiche prese in considerazione da Alfonno Signorini tra cui le accuse pesanti fatte a Micol Incorvaia. La giovane per molti è stata bullizzata all’interno della casa, tanto che a suo favore si sono schierati sua sorella, gli autori del programma e alla fine l’associazione Difesa Donne.

Grande Fratello Vip: Patrizia chiede scusa a Micol

Alfonso Signorini per far capire ai concorrenti delle casa, soprattutto a Patrizia e a Wilma la gravità delle lor parole ha mandato in onda delle clip dove le due vippone parlavano della Incorvaia. Entrambe hanno utilizzato parole pesanti e offensive che hanno indignato tutti.

Subito sono arrivate le scuse della Rossetti che si è detta mortificata per gli aggettivi dati a Micol. Scuse ovviamente non accettate da quest’ultima che si è detta a sua volta delusa e amareggiata per ciò che ha sentito.

Ecco alcune delle frasi incriminate: “Se fossi un uomo sarebbe l’ultima donna che guarderei, Ma quanto beve quella ragazzina? St***za! Per me può chiudersi nel gabinetto”.

Dallo studio a scatenarsi contro le due vippone anche Pamela Prati che ha urlato di vergognarsi per quello che avevano detto. E ha aggiunto che uscendo dalla Casa ha visto dei video in cui sparlavano di lei.

La Rossetti si scaglia contro la produzione

A pagare maggiormente quanto accaduto però è stata Patrizia che è finita in nomination. Nella notte la Rossetti si è sfogata dicendo che tutto è nato per colpa della gelosia della Goich verso Daniele Dal Moro e che lei da certe affermazioni si è dissociata ma non è stato mostrato dagli autori:

“Ho fatto delle battute idiote e lo ammetto, ho chiesto scusa. Sono battute che fai da bar sceme. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’.

Come mai quello non l’hanno mandato in onda? Hanno trasmesso solo la clip di me che facevo le battute con Wilma. Io però penso che lei per me adesso è trasparente, perché non mi calcola. Non è che perché io sono vecchia devo andare sempre io a cercare gli altri per l’età e la maturità. “