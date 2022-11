Oroscopo 30 novembre 2022: Cancro gelosi, Capricorno intemperanti

Secondo l’oroscopo del 30 novembre, i nati sotto il segno del Leone devono ridimensionarsi un po’ di più. Per gli Acquario sono in arrivo delle sorprese sul lavoro

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete testardi, a volte un po’ troppo. Ricordate che siete sempre in tempo per cambiare idea su qualcuno. Una persona a voi vicina potrebbe rivelarsi tutt’altro rispetto a quello che credete.

Toro. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte. Essi potranno riguardare sia la sfera professionale sia quella sentimentale. La cosa importante è che, prima di prendere qualunque decisione, ponderiate bene la situazione.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 30 novembre denotano una certa freddezza dal punto di vista comportamentale. Non amate stare al centro dell’attenzione, ma in certi casi è inevitabile.

Cancro. In amore siete un po’ troppo gelosi in questo momento. Ricordate che nella vita è importante lasciare le persone libere di agire se volete che siano vostre davvero. Nel lavoro non avete nulla da temere.

Leone. Siete molto determinati a portare avanti le vostre idee, anche se vanno contro quello che pensano tutti gli altri. Questo è un bene, ma in certi casi è opportuno ridimensionare anche un attimo i confini.

Vergine. Ci sono decisioni che vanno prese a stretto giro, mentre altre necessitano di un po’ di tempo in più. Imparate a distinguere queste due necessità. In amore è importante non essere troppo puntigliosi.

Previsioni 30 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di tenere a bada i bollenti spiriti, altrimenti c’è il rischio di commettere qualche errore. Anche nel lavoro dovete cercare di essere un po’ più equilibrati.

Scorpione. Siete determinati e risoluti. Quando vi ponete un obiettivo siete come cavalli, andate dritti per la vostra strada. In ambito professionale c’è bisogno di un po’ di intraprendenza in più.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 30 novembre invitano i nati sotto questo segno a mantenere la calma. Non siate troppo frettolosi nel giudicare certe situazioni e certe persone.

Capricorno. Siete un po’ intemperanti in questo periodo. Cercate di lavorare un po’ di più sulla calma e sulla tolleranza. Soprattutto dal punto di vista professionale è importante non esagerare nelle reazioni.

Acquario. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Non è escluso che entro la fine del mese molti di voi possano ricevere una gratifica o, perché no, anche una promozione.

Pesci. Se avete lavorato sodo, adesso potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. In amore dovete aprirvi un po’ di più con le persone a cui tenete. Mantenere segreti non vi porterà da nessuna parte.