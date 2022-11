GFVip, arriva la prima notte di “fuoco” per Edoardo e Micol

E’ nata una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello ViP? A quanto pare sembra proprio di si. Stiamo parlando di Micol e Edoardo.

I due dopo la diretta del reality si sono lasciati andare e sembrerebbe che hanno dormito anche assieme. Infatti, ai più attenti non sono passati inosservati alcuni particolari e movimenti sotto le coperte.

Micol Incorvaia al centro della puntata del GFVip

Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip ieri sera ha notato che gran parte della messa in onda è stata dedicata Micol. La giovane Incorvalia infatti è stata presa di mira da due sue coinquiline che possiamo dire non hanno fatto di certo una bella figura.

Patrizia Rossetti e Wilma hanno usato parole pesanti e poco delicate verso la sorella di Clizia, che non ha perso occasione per schierarsi dalla sua parte. Inoltre, a prendere le difese di Micol anche Pamela Prati, Alfosno Signorini ed Edoardo Tavassi. Proprio quest’ultimo è stato molto vicino alla collega e dopo la puntata si sono scambiati molte coccole.

Prima notte insieme per Micol ed Edoardo Tavassi

Lei stanotte infatti deciso di andare a dormire con lui nel caravan, dove da qualche giorno Edoardo ha deciso di pernottare stabilmente. Micol ha deciso di lasciarsi andare con lui dopo tanti giorni di corteggiamento da parte del romano? Gli utenti hanno scritto su Twitter che i due si sono scambiati un bacio nel confessionale!

I due a tarda notte erano ancora svegli e pare abbiano trascorso tutta la notte a chiacchierare e non solo. Sicuramente tra Micol ed Edoardo c’è un parziale imbarazzo, ma la scelta della ragazza non è del tutto causale. Nascerà a breve una nuova coppia? beh per il momento non ci resta altro che attendere nuovi risvolti.