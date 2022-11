Vi ricordate di Valentina Autiero di Ued? Ecco perchè ha lasciato il programma

Coloro che hanno seguito le scorse edizione di Uomini e donne sicuramente si ricorderanno di Valentina Autiero.

L’ex dama del programma della De Filippi ha fatto parte del parterre femminile per diversi anni decidendo poi di mettere fine alla sua esperienza. Ma perchè? Cosa è successo? Vediamo insieme cosa ha dichiarato di recente e soprattutto se è riuscita a trovare l’amore della sua vita.

Uomini e donne: la dama sola da più di un anno

Valentina Autiero è sempre stata schietta e sincera e durante la sua permanenza a Uomini e Donne non ha mai avuto peli sulla lingua. In una delle sue ultime storie su Ig ha fatto sapere che da più di un anno è da sola che non ha rapporti intimi con un uomo da diverso tempo, precisando che non ha nessuna vergogna nel dirlo.

L’ex dama ha deciso del trono over ha spiegato poi che con il passare degli anni ha capito quanto è importante scegliere le persone prima di concedersi. Nessuno deve più prendersi gioco di lei, soprattutto dopo l’ultima batosta che ha preso con l’ex cavaliere Germano.

Valentina Autiero: il motivo per cui ha lasciato il parterre

Come già detto in precedenza l’ex dama di Uomini e donne ha preso parte al programma fino a due anni fa. L’ultima sua frequentazione è stata con Germano, un giovane ragazzo napoletano.

Da parte di lei c’è sempre stato un grande interesse e una grande attrazione fisica, mentre lui è sempre stato ambiguo. Infatti, dopo qualche settimana di frequentazione la relazione fra i due è terminata.

Oggi è ancora single e la maggior parte del tempo lo dedica al lavoro e alle sue amiche. Nello stesso tempo è ancora alla ricerca della sua anima gemella, e spera tanto che presto arriverà…