Ex di Nikita Pelizon le fa una dedica spiazzante, la sorella di lei reagisce malissimo (FOTO)

In queste ore, l’ex di Nikita Pelizon, Valerio Tremiterra, ha pubblicato un post al cui interno è presente una dedica spiazzante. Il protagonista ha speso parole estremamente importanti nei confronti della giovane.

Ad ogni modo, il suo comportamento non è stato particolarmente gradito dalla sorella di Nikita, la quale non ha risparmiato di replicare a tono. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La dedica inattesa dell’ex di Nikita Pelizon

L’ex di Nikita Pelizon, Valerio Tremiterra, ha pubblicato un post su Twitter, attualmente non più presente, in cui ha espresso parole molto sentite ed importanti nei confronti della concorrente del GF Vip. In particolar modo, l’uomo ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza della giovane. Desidererebbe tantissimo poterla incontrare, anche solo per pochi minuti. La persona in questione ha dichiarato di sentire moltissimo il desiderio di abbracciare la concorrente.

In più occasioni, poi, Valerio ha pubblicato dei post volti a mettere in guardia la sua ex da alcuni compagni d’avventura, di cui Nikita pare stia iniziando a fidarsi. Ad ogni modo, tali esternazioni non sono state affatto gradite dalla sorella di Nikita. Jessica Pelizon, infatti, non ha perso occasione per inveire contro l’ex di sua sorella, dipingendolo solamente come un uomo manipolatore. (Continua dopo il post)

La replica della sorella di Nikita

Nello specifico, la sorella di Nikita Pelizon ha attaccato l’ex dell’attuale concorrente del GF Vip dicendogli di aver commesso la scelta più sbagliata che potesse fare. Se un minimo conoscesse Nikita, saprebbe perfettamente che la giovane detesta sentirsi come un oggetto in possesso di un uomo. La donna, poi, ha esortato Valerio a lasciare in pace sua sorella e a smettere di tormentarla con questi inutili post e tentativi errati di riavvicinamento.

Nel frattempo, Nikita è ignara di tutto e nella casa del GF Vip si sta godendo serenamente la conoscenza di Luca Onestino. A tal proposito, i due sono sempre più vicini. Durante le prossime puntate del reality show, però, la giovane potrebbe essere messa al corrente di quanto sta accadendo al di fuori del programma, come reagirà? Ad ogni modo, come già anticipato poc’anzi. attualmente il tweet in questione non risulta più presente sull’account Twitter dell’ex della Pelizon. Probabilmente l’uomo ha preferito rimuovere tutto onde evitare di suscitare nuove polemiche.