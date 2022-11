Patrizia Rossetti volta le spalle a Wilma al GF Vip: “Mi ha messo in questo gioco di me**a”

Gli equilibri stanno cambiando ancora una volta nella casa del GF Vip. Patrizia Rossetti, infatti, ha deciso di voltare le spalle a Wilma Goich parlando molto male di lei con Edoardo Donnamaria. La figura che le due donne hanno fatto durante la scorsa messa in onda del reality show di Canale 5 non è stata affatto digerita dalla Rossetti.

Quest’ultima, infatti, si è sfogata successivamente con alcuni compagni d’avventura ed ha smascherato Wilma. In particolar modo, l’ha duramente attaccata portando alla luce dei retroscena su Daniele Dal Moro. Vediamo cosa ha detto.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti contro Wilma

Quello che è accaduto nel corso della precedente puntata del GF Vip ha turbato molto Patrizia Rossetti, la quale ha deciso di smascherare la sua amica Wilma Goich. Le due hanno sparlato molto di Micol Incorvaia arrivando a pronunciare frasi deplorevoli. Soprattutto Patrizia è apparsa decisamente provata per quanto accaduto. Dopo essersi scusata per ben quattro volte con Micol, la venditrice di materassi è passata ad accusare la sua (ormai ex?) amica.

Durante uno sfogo con Edoardo Donnamaria, infatti, Patrizia ha attaccato Wilma accusandola di essere stata lei a coinvolgerla in questo brutto gioco. Anche la Goich si è resa protagonista di frasi molto gravi contro Micol, eppure in puntata sono andate in onda solamente le dichiarazioni di Patrizia. Questo, chiaramente, non è andato affatto giù alla conduttrice televisiva.

GF Vip: le confessioni su Daniele Dal Moro

Nel corso del suo sfogo contro Wilma, poi, Patrizia Rossetti ha tirato in ballo anche Daniele Dal Moro. A tal proposito, la concorrente ha ammesso che anche lei stava cominciando a sospettare che ci fosse qualcosa di strano nel legame tra Wilma e il ragazzo. La donna era troppo presa dal giovane e troppo gelosa nel vederlo relazionarsi ad altre donne. In un’amicizia sincera, questo non dovrebbe mai accadere.

In più di un’occasione, infatti, Patrizia ha provato a mettere in guardia la sua coinquilina esortandola ad aprire gli occhi e a non farsi delle strane illusioni. In effetti, nella notte Daniele ha preso in disparte Wilma e ci ha tenuto a precisare di reputarla solamente un’amica. tra loro non potrà mai esserci qualcosa di più. Simili considerazioni, ovviamente, hanno deluso un po’ la Goich che, inevitabilmente, stava cominciando ad illudersi.