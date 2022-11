Uomini e Donne spoiler 30 novembre: Lavinia prende di mira Alessio e esce con Campoli

Nella puntata del 30 novembre di Uomini e Donne assisteremo alle dinamiche inerenti il trono classico. Dopo aver ampiamente dibattuto dei più adulti, infatti, quest’oggi si passerà ai giovani. Al centro dell’attenzione ci saranno, soprattutto, Lavinia Mauro e Federico Nicotera.

La prima ha avuto l’ennesimo diverbio con Alessio il biondo. A quanto pare, la tronista sta cominciando ad avere forti dubbi sul conto del corteggiatore. In merito a Federico N., invece, ha preferito portare in esterna Alice, come l’avrà presa Carola?

Uomini e Donne trono di Lavinia: scontro con Alessio

Nel corso della puntata del 30 novembre di Uomini e Donne si parlerà soprattutto dei più giovani. Una volta trattato il tema della notte di passione che c’è stata tra Biagio e Silvia, la conduttrice chiamerà in studio i tronisti. Ad entrare saranno solamente Federico N. e Lavinia. L’altro Federico, invece, non entrerà affatto. In effetti, il trono di quest’ultimo si sta rivelando meno degno di nota.

Il ragazzo, infatti, è stato costretto a ricominciare da zero in quanto le sue corteggiatrici sono andate entrambe via. Per quanto riguarda Lavinia, la giovane ha deciso di uscire, ancora una volta, con Alessio Campoli. I due hanno trascorso delle piacevoli ore insieme, ma tra loro non c’è stato nessun bacio o approccio di tipo fisico. In puntata, entrambi racconteranno le loro impressioni e poi ci sarà spazio per una lite tra la tronista e Alessio il biondo.

Scontro tra Carola e Alice nella puntata del 30 novembre

Quest’ultimo è rimasto a casa ancora una volta, cosa che certamente genererà in lui molto sgomento. Lavinia, però, motiverà la sua decisione asserendo di non aver molto apprezzato alcuni comportamenti che il giovane ha assunto di recente. In particolare, attraverso i social la Mauro ha scoperto che Alessio sia solito andare a ballare e circondarsi di belle ragazze. I due avranno una discussione in puntata, ma alla fine decideranno di ballare insieme.

Successivamente, poi, sarà la volta di Federico. Il ragazzo ha deciso di uscire con Alice. I due sono stati molto bene, ma in studio nascerà una discussione con Carola. Quest’ultima dirà di essere rimasta molto male per non essere stata portata fuori. La sua rivale, però, la metterà a tacere esortandola a non intromettersi in quel momento in quanto avrebbe rovinato un momento suo e di Federico.