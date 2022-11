Giorgio Manetti affonda Gemma Galgani: “Mai dette parole più velenose contro di lei”!

Giorgio Manetti torna a raccontare la sua storia con Gemma Galgani a “Uomini e Donne”. Le sue parole mancano ancora del rispetto e dell’affetto per l’ex

Da 13 anni Gemma Galgani partecipa da tempo al prestigioso progetto portato avanti da Maria de Filippi. Sono successe tante cose: incontri andati male, umiliazioni e la festa di fidanzamento. Solo una volta la vediamo follemente innamorata di un uomo che le ruba il cuore alla sua prima passeggiata a Genova: Giorgio Manetti. C’è spesso passione e disaccordo tra loro.

Se i sentimenti della donna sono sempre stati espliciti e dichiarati, dalla parte del Gabbiano accade l’esatto contrario. Parla di un’attrazione fisica, di un sentimento e di una complicità, ma mai dell’amore.

Il loro contrasto lo ha portato a lasciare definitivamente il programma televisivo nel 2018 e da allora Gemma non ha più provato quella sensazione. Via Radiocusanocampus.it ha raggiunto il Manetti, l’ex cavaliere è tornato a parlare della trasmissione e della donna. Stavolta è il suo modo di esprimersi e di pensare è diverso dopo tanti anni di assenza dal programma televisivo.

Giorgio Manetti spara a zero nei confronti di Gemma Galgani: “Lo fa per un motivo”

Giorgio Manetti prima di entrare nel vivo del discorso di quanto riguarda la trasmissione Uomini e Donne e della dama Torinese, Gemma Galgani, ha parlato in generale del reality. Non ha nascosto di aver ricevuto una telefonata da Alfonso Signorini per approdare al Gf Vip, ma ha rifiutato.

Sarebbe più interessato a formati come Pechino Express o Isola dei Famosi: qualcosa di più dinamico e accattivante. In tal caso, tuttavia, al momento non arrivano chiamate. Per quanto riguarda lo spettacolo che lo ha reso popolare oggi, ha avuto buone cose da dire su Tina Cipollari.

Dov’è Gemma? L’uomo credeva che il suo comportamento recente fosse di cattivo gusto, infantile e fuori dalla sua età. “Ci sono delle cose che non accetto“, ha detto, riferendosi all’atteggiamento di Galgani, che negli anni si è amplificato anziché attenuarsi. Tuttavia, ha ammesso di aver sperato di continuare con lei al di fuori dello spettacolo e che aveva la tendenza a frequentarsi. Tuttavia, c’era una ragione per l’incidente, ma ovviamente questo non era un motivo per rimpiangere qualcosa.