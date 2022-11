Uomini e donne, registrazione 29 novembre: assenze e addii che fanno rumore

Il 29 novembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Sembra ormai che i due tronisti siano vicino alla scelta, affermando che il loro percorso è quasi finito. Ma non è tutto, dopo i ragazzi si è passati a Riccardo Guarnieri che ha chiuso definitivamente con Gloria Nicoletti. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Uomini e donne: Riccardo chiude con Gloria, strana assenza

Riccardo e Gloria come nel corso della loro frequentazione hanno avute varie discussioni ma sono arrivati alla conclusione di voler mollare. Le anticipazioni di Uomini e donne, inoltre, Riccardo ha dichiarato ancora di voler rivedere ancora Roberta e di pensare sempre a Ida. Insomma, la solita cantilena che va avanti da mesi.

Per Armando Incarnato sono scese altre ragazze per conoscerlo e tra i tre si è intrufolato Guarnieri chiedendo di volerne conoscere una. Le anticipazioni di UeD annunciano però una grande assenza. Si tratta di quella di Pinuccia Della Giovanna.

Non si sa, al momento, il motivo per cui la dama di Vigevano non abbia preso parte alla registrazione. Ma c’è da precisare una cosa. La scorsa settimana la donna ha finto uno svenimento in studio facendo preoccupare tutti. Sarà questo il motivo?

Trono classico: i tronisti vicini alle scelte

Passando al trono classico, invece, possiamo anticipare che Lavinia ha fatto una bellissima esterna con Alessio C. a Caserta. Tra i due c’è stato qualcosa di diverso infatti tutti i n studio si sono emozionati.

Invece, con Alessio Campoli , su cui Maria De Filippi ha dimostrato di avere dei dubbi, non c’è stata nessuna esterna. La stessa Lavinia ha deciso di non uscire con il corteggiatore dopo i momenti trascorsi con Corvino.

Federico Nicotera ha portato in esterna Carola, con cui è scattato un altro bacio. Non si è parlato invece di Federico Daianese. Ma per quanto riguarda Lavinia e Nicotera indubbiamente le scelte sono vicine