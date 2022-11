Rosalinda Cannavò, ecco la notizia che nessuno avrebbe mai voluto vedere

Rosalinda Cannavò sconvolge i fan con una dichiarazione: l’attrice e modella messinese rivela qualcosa che nessuno vuole sentire

Rosalinda Cannavò è una famosa attrice, cantante e modella italiana. L’attrice, nata a Messina il 26 novembre 1992, fa risalire le sue origini al 2012, quando aveva solo 20 anni. Rosalinda è stata scelta per far parte di Venere nella terza stagione del romanzo di Canale 5 L’onore e il rispetto.

L’attrice siciliana adottò lo pseudonimo di Adua del Vesco: sotto questo pseudonimo lavorò successivamente in molte altre produzioni televisive e cinematografiche. Molte persone la ricordano, infatti, per i suoi ruoli nei romanzi Furore o Il peccato e la Vergogna 2. Sul grande schermo l’hanno vista anche gli amanti del cinema, tra cui Sapore di te di Carlo Vanzina e Loro di Paolo Sorrentino.

Gli spettatori hanno imparato di più sulla vita dell’attrice talentuosa e bella nel quinto numero del Grande Fratello VIP. Fu in quella versione che l’attrice rivelò alcuni dettagli dei primi giorni della sua carriera e come arrivò a usare lo pseudonimo. Nel 2021 ha perso il suo pseudonimo e ha deciso di adottare il suo vero nome.

Durante quell’episodio del reality show, Cannavò si innamorò del suo attuale fidanzato, Andrea Zenga, figlio del famoso atleta Walter Zenga. I due sono ancora insieme e molto innamorati. Inoltre, di recente, Cannavò era nota per la sua partecipazione alla trasmissione di Rai 1 Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti. La sua carriera è stata molto apprezzata, infatti l’attrice si classifica terza tra le donne e settima assoluta.

Dichiarazione inaspettata di Rosalinda Cannavò

Questa brava attrice siciliana è seguitissima sui social network. Ad esempio, la sua pagina Instagram ha 630.000 follower. I fan hanno particolarmente apprezzato la spontaneità dell’attrice e modella, così come le foto che ha postato con il suo vero amore: il cucciolo e il suo fidanzato. Tuttavia, non molto tempo fa, Rosalinda Cannavò ha fatto un annuncio che molti fan non volevano sentire. L’attrice, infatti, ha rivelato di aver contratto il coronavirus.

Fortunatamente, però, le sue condizioni sono davvero buone, senza ripercussioni gravi. Nella sua storia su Instagram in cui ha rivelato di essere risultata positiva al coronavirus, la Cannavò ha infatti dichiarato: “Adesso sto un po’ così così. Credo stia salendo la febbre, ma niente di grave, sto bene“.

Tuttavia, l’attrice ha spiegato di aver contratto il virus durante una grande settimana di lavoro molto importante e impegnativa. Indipendentemente da ciò, ha concluso, avrebbe cercato di riposare e prendersi cura di se stessa. Dai, Rosalinda siamo con te!