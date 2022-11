Bomba su Giaele De Donà e Flavio Briatore: ci sarebbe stato molto di più tra loro (FOTO)

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 30 novembre, è presente un articolo bomba che riguarda Giaele De Donà e Flavio Briatore. Nello specifico, stando a quanto si apprende dal settimanale, pare proprio che tra loro ci sia stato molto di più di qualche semplice e fugace incontro.

Nello specifico, sembrerebbe che i due avrebbero trascorso insieme delle giornate e anche delle nottate. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso a riguardo e se Elisabetta Gregoraci ha commentato in qualche modo.

Ecco cosa ci sarebbe stato tra Giaele De Donà e Flavio Briatore

Giaele De Donà e Flavio Briatore si conoscevano già. La donna ha sempre dichiarato di aver avuto modo di incontrare il noto imprenditore durante una sua vacanza e di aver trascorso con lui dei semplici momenti in amicizia. Ad ogni modo, alla luce di quanto rivelato dal magazine di Alfonso Signorini, la situazione sembra essere un po’ diversa da così. Sul settimanale, infatti, si legge che i due hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza durante un soggiorno a Forte Dei Marmi.

I due alloggiavano nello stesso hotel, ma in due camere separate lei, infatti, si trovava insieme ad una sua amica. Stando a quanto emerso, inoltre, pare proprio che i due abbiano deciso di trascorrere anche la notte insieme al Twiga, locale di Briatore. Successivamente a tale incontro, poi, il magazine è stato alquanto criptico in quanto si è limitato a dire che sui due è calata la notte.

Le reazioni dei diretti interessati

Al momento, dunque, non è facile capire se, effettivamente, i due abbiano trascorso la notte insieme in giro per locali, quindi in amicizia, oppure se ci sia stato qualcosa di più. La cosa certa, però, è che Giaele De Donà e Flavio Briatore non hanno avuto solo incontri fugaci, ma si conoscono meglio di quanto la ragazza ha lasciato intendere. Dopo tali rivelazioni, l’imprenditore non ha ovviamente commentato, come è solito fare.

In merito ad Elisabetta Gregoraci, che da sempre si è mostrata gelosa del suo ex, anche lei ha preferito non proferire parola a riguardo. Ad ogni modo, adesso non resta che attendere il momento in cui Alfonso Signorini porrà Giaele dinanzi la verità. Questo potrebbe accadere in una prossima puntata del GF Vip. Non resta che attendere per vedere come replicherà la giovane.