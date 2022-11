Alfonso Signorini spara a zero su Spinalbese: comportamento diseducativo, senza rispetto”

Sta facendo molto discutere e non poco l’atteggiamento di Antonino Spianlbese avuto nei confronti di Oriana in questi giorni. Fino ad una settimana fa tra i due pareva stesse nascendo una coppia e invece alcune paroline della giovane hanno allontanato il noto hair stylist dalla modella.

Ma non solo questo, Antonino nel corso di questi giorni ha comunque utilizzato frasi offensive nei suoi riguardi e si è anche lasciato andare a chiacchiere maschiliste e di cattivo gusto assieme ad Gene Gnocchi. Insomma, una serie di fatti che hanno indignato il pubblico a casa e non solo.

Alfonso Signorini difende Oriana

A parlare di quanto accaduto è stato anche Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì sera. Il conduttore ha voluto vederci chiaro, spiegando che quel paragone fatto tra la Ferrari e la Porche è stato molto imbarazzante nei confronti di Oriana.

Inoltre, Spinalbese ha dato anche un voto alla performance della giovane sotto le coperte. Durante la diretta a prendere le parti della giovane ci ha pensato Giulia Salemi che le ha ricordato di non vergognarsi per ciò che è accaduto con Antonino. Lei non ha sbagliato nulla.

Il conduttore del GFVip contro Spinalbese

A distanza di giorni, a parlare ancora di quello che è successo in casa tra Oriana e Antonino e soprattutto facendo riferimento alle parole usate da quest’ultimo è stato un lettore di Chi. Sulla rubrica Alfonso ha riportato una serie di domande da parte di un fan che si è detto indignato per quello che ha visto, e soprattutto per le parole di Spinalbese. Sottolineando che ha trovato sgradevole e diseducativo il comportamento del giovane verso la ragazza ma anche vero tutte le donne.

La risposta di Signorini è stata d’applausi. Il giornalista infatti ha precisato che è assolutamente d’accordo con lui ed è quello che ha fatto notare in puntata al diretto interessato. “Ho trovato la similitudine Porche Ferrari presuntuosa e supponente. E mi lasci dire anche maschilista. “ Insomma, un vero e proprio affondo all’ex di Belen che pare non stia proprio piacendo…