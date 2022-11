Luca Salatino vuole lasciare Soraia Allam? Strani comportamenti, la ragazza spaventata

In queste ore sta circolando sul web una notizia che sta generando davvero molto sgomento. I protagonisti di questo gossip sono Luca Salatino e Soraia Allam. Nello specifico, alcuni utenti hanno notato un certo raffreddamento da parte della giovane nei confronti del suo fidanzato.

Mentre prima era solita condividere svariati contenuti che riguardavano l’esperienza di Luca nella casa del GF Vip, adesso non sta pubblicando più nulla. Questa cosa sta facendo nascere dei sospetti. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

I rumor su Soraia Allam e Luca Salatino: gesti inaspettati di lei

Luca Salatino e Soraia Allam stanno vivendo un momento di crisi? A sollevare questo dubbio è stata l’influencer Deianira Marzano. Nello specifico, la donna ha ricevuto la segnalazione di una sua fan la quale le ha detto di aver notato degli strani comportamenti da parte di Soraia. La giovane, infatti, negli ultimi giorni non ha pubblicato alcun contenuto inerente il percorso del suo fidanzato nella casa del GF Vip.

La ragazza si è limitata solamente ha postare una foto in cui ha annunciato che il suo ragazzo fosse immune dalle nomination, ma nulla di più. Questo cambio repentino di atteggiamento, dunque, sta facendo nascere dei sospetti e, soprattutto, delle paure. Stando a quanto rivelato da Deianira, Soraia potrebbe essere spaventata da eventuali colpi di testa da parte del suo fidanzato, per questo starebbe mantenendo un profilo basso sulla faccenda.

Luca ha dei dubbi sul rapporto al GF Vip?

Soraia Allam, dunque, non starebbe pubblicando contenuti inerenti Luca Salatino in quanto teme che lui, una volta uscito dal GF Vip, possa prendere la drastica decisione di lasciarla. Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno poiché, fino a poco tempo fa Luca non faceva altro che piangere asserendo di sentire moltissimo la mancanza della sua fidanzata. Ad ogni modo, è anche vero che nell’ultimo periodo il ragazzo si è lasciato andare molto di più.

Luca, infatti, non sta piangendo più come una volta e sembra essersi finalmente ambientato nella casa insieme ai suoi compagni d’avventura. Anche questo repentino cambio di atteggiamento da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne sta contribuendo a fomentare i sospetti di chi crede che ci siano dei problemi. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprire come evolverà questa intricata faccenda.