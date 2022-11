Maria De Filippi, sapete che auto guida? Non proprio alla portata di tutti

Sulla sua carriera sappiamo praticamente tutto, Maria De Filippi da anni è senza dubbio la regina della tv italiana, ogni suo programma o ideazione per Mediaset è sempre un colpo sicuro.

Molto meno, invece, sappiamo sul suo privato. Ad esempio sappiamo che da trent’anni è legata a Maurizio Costanzo e che ha adottato un bambino, Gabriele. Ma cosa sappiamo invece sulle sue passioni e su tutto ciò che la rende davvero felice?

Le passioni della popolare conduttrice Mediaset

Maria De Filippi oltre a dedicare tanto tempo a lavoro con i suoi collaboratori compreso il figlio Gabriele, dedica anche molto tempo allo sport. La conduttrice infatti è una sportiva e lo pratica tutti i giorni. Ama il crossfitt che la rende tonica e la mostra in perfetta forma. Maria sa anche sciare e in inverno non manca mai una tappa in montagna sulla neve.

Al contrario, invece, in estate, anche qui non si fa abbattere dalle alte temperature, scegliendo il nuoto o altro. A confermalo lo sono anche i suoi amici, tra questi Sabrina Ferill, che le sta accanto non solo nei suoi programmi ma anche nella vita privata.

Ma sapete che auto guida Maria De Filippi?

Grazie ad un articolo apparso sul noto settimanale Oggi che riprende Maria De Filippi alle prese con la spesa come una normalissima casalinga, abbiamo potuto cercare di scoprire quale vettura le appartiene.

Come tutte le moglie e le madri, anche lei si dedica alla cura della casa e della cucina, facendo ovviamente attenzione alla linea. Tra le tante foto pubblicate alcune l’hanno mostrata in auto, o meglio nella sua auto. Dovrebbe essere una Audi di colore bianco, un modello notevole ma che compreso di accessori e il resto no è proprio alla portata di tutti. A voi piace?