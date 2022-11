Uomini e Donne, corteggiatore di Lavinia nei guai, avvistato con una ragazza: ecco chi è (FOTO)

In queste ore, è giunta una segnalazione alquanto inaspettata su un corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. Il ragazzo in questione è stato beccato in compagnia di una ragazza molto bella.

A confermare tutto ciò è stato il diretto interessato che, senza alcun tipo di scrupolo o di pudore, ha pubblicato dei video alquanto espliciti sul suo profilo Instagram. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è emerso.

La segnalazione sul corteggiatore di Lavinia Mauro

Un corteggiatore di Lavinia è stato avvistato con una ragazza al di fuori di Uomini e Donne. Il protagonista di questa segnalazione è Francesco Griffo. Lui, insieme ai due Alessio, è tra gli spasimanti della tronista del talk show pomeridiano. Sin dal primo momento, però, la giovane ha avuto dei dubbi nei suoi confronti. In più occasioni, infatti, si è scontrata con lui accusandolo di essere un po’ costruito e di non tenerci a lei come diceva.

Ebbene, stando a quanto emerso in queste ore, Lavinia non aveva poi tutti i torti. Il giovane, infatti, è stato beccato in compagnia di una ragazza mora, dai capelli lisci, che vagamente somiglia anche alla Mauro. La persona che ha divulgato tale segnalazione ha detto di aver visto i due all’interno di un centro commerciale mentre camminavano mano nella mano e sembravano essere molto complici e in sintonia.

Francesco era già fidanzato a Uomini e Donne? I dubbi

A dare conferma di questa segnalazione è stato il diretto interessato. Il corteggiatore di Lavinia, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui si è mostrato in compagnia della ragazza in questione. I due sono abbracciati e cantano la canzone di Eros Ramazzotti “Più bella cosa”. Il video è stato registrato proprio nel momento in cui c’era la strofa che allude alla nascita di un nuovo amore.

Mediante questo gesto, dunque, sembra inequivocabile che Francesco abbia trovato una fidanzata al di fuori di Uomini e Donne. In effetti, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni del talk show pomeridiano, nelle prossime putate il ragazzo andrà via e non corteggerà più Lavinia. In ogni caso, pare ci abbia messo davvero poco tempo a rimpiazzare la giovane. Diversi spettatori, infatti, ritengono che il corteggiatore fosse già fidanzato quando partecipava al programma.