Oroscopo 1° dicembre 2022: Leone nervosi, Acquario più intraprendenti

Le previsioni dell’oroscopo del 1° dicembre invitano gli Ariete ad osare di più. I Bilancia, invece, devono essere un po’ meno impazienti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete in attesa di una promozione? Allora fatevi avanti e parlate. Questo è un periodo in cui siete dotati di tanto carisma, quindi, approfittatene per fare qualche richiesta in più.

Toro. Secondo l’oroscopo del 1° dicembre i nati sotto questo segno non devono perdere la determinazione. Nulla al mondo potrà essere più forte della vostra tenacia e ostinatezza. Ascoltate i pareri delle persone care.

Gemelli. Per emergere nella vita è importante essere spigliati. Anche i caratteri più introversi, però, possono emergere, ma ci vorrà un po’ di tempo in più. La cosa importante è essere sempre onesti e lottare per i propri obiettivi.

Cancro. Ci sono delle nuove in arrivo. Il mese di dicembre si prospetta ricco di amore e sorprese. Se siete in coppia, cercate di lasciare stupito il vostro partner prendendolo per la gola o, perché no, rendendo il clima un po’ più piccante.

Leone. Siete agitati, qualcosa vi turba. Se avete la luna storta, forse è il caso di non prendersela con le persone che vi circondano e che vi vogliono bene. In amore è tempo di essere più riconoscenti.

Vergine. Siete dei grandi sognatori. Talvolta, però, mettere i piedi a terra potrebbe rivelarsi piuttosto difficile. In certi casi è necessario agire con la testa e non lasciarsi trasportare troppo dalla fantasia.

Previsioni 1° dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alti e bassi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non siate troppo impazienti e lasciate che il tempo faccia il suo corso. Nel lavoro potrete raccogliere i frutti del vostro impegno.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 1° dicembre vi invitano ad essere più tranquilli. Spesso tendete a vedere problemi anche laddove non ci sono. Dal punto di vista professionale dovete essere più interattivi.

Sagittario. Giornata di sfide per i nati sotto questo segno. Se state lavorando ad un nuovo ed importante progetto, forse è il caso di essere un po’ più risoluti e pragmatici. In amore ci vuole pazienza.

Capricorno. La giornata potrebbe cominciare in maniera un po’ più lenta. Verso il pomeriggio, però, ci saranno delle novità. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri e i nuovi progetti.

Acquario. Nel lavoro sta per iniziare un periodo decisamente positivo. La cosa importante però, è non perdere mai di vista quelli che sono i vostri obiettivi. Siate determinati, intraprendenti e non fermatevi dinanzi a nulla.

Pesci. Ci sono situazioni che andrebbero affrontate di petto, senza tergiversare troppo. Dal punto di vista professionale è importante allargare gli orizzonti. Non fermatevi solamente a ciò che vedete oltre il vostro naso.