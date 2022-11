Antonino e Ginevra , spunta un dialogo segreto durante il confronto: cosa si sono detti

Lunedì sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Gli appassionati hanno assistito ad un confronto tra Antonino e Ginevra in diretta, con la presenza di Oriana. Spinalbese negli ultimi giorni si è allontanato dalla venezuelana facendola andare su tutte le furie.

Nello stesso tempo ha speso belle parole per la Lamborghini, ammettendo anche di sentire la sua mancanza. Motivo per cui Alfonso Signorini ha deciso di farli incontrare. A quanto pare, a distanza di giorni dalla mesa in onda è spuntato un dialogo segreto tra i due. Nel dettaglio convinti di non essere ripresi si sono lasciati andare a confessioni private. Cosa si sono detti?

Spunta un dialogo segreto tra Antonino e Ginevra

Durante il loro faccia a faccia, Oriana stava assistendo alla scena in confessionale insieme ad Antonella, almeno fino a quando ha deciso di alzarsi e raggiungere gli altri concorrenti in quanto non si è sentita di volerli guardare. Proprio in quel momento, Alfonso Signorini si è collegato con lei e Antonino e Ginevra hanno avuto modo di confrontarsi lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

E a quanto pare i due non sono rimasti inn silenzio anzi pare si siano detti delle cose molto importanti. “È gelosissima eh, io non ci litigo” ha commentato l’ex concorrente riferendosi alla venezuelana, poi ha dato alcuni consigli ad Antonino: “Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”.

Grande Fratello Vip: Antonino interessato alla sorella di Elettra

A fine puntata Antonino come già aveva ribadito nei giorni precedenti non ha nascosto di provare una certa malinconia per l’assenza di Ginevra in casa. I due avevano legato molto e le loro chiacchierate rendevano le sue giornate meno noiose.

“Lei è fantastica. Quando arriva qua ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa morire. Poi mi ha detto alla fine “Anto basta”. Non so se è gelosa”.