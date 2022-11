Antonella Clerici: mia figlia Maelle, “Ho scoperto che fa una cosa di nascosto”

Antonella Clerici si lascia andare ad una confidenza rivelatoria sulla figlia Maelle. Scopre qualcosa che mai si sarebbe immaginata e aspettata

Antonella Clerici dà il via al cooking show di Rai 1 di oggi con un aneddoto sulla figlia Maelle. Il rapporto tra le due è molto buono. Per quasi tutte le famiglie con bambini, il Natale è un momento di unione e legame, amplificato nei giorni che precedono le vacanze. A partire da domani, lo studio sarà addobbato con decorazioni e luci per portare gli spettatori nello spirito festivo.

La conduttrice è stata sincero su quanto sia ossessionata da tutto ciò che riguarda il Natale, e con Maelle scriveranno presto lettere a Babbo Natale. Tuttavia, nel corso degli anni, la bambina non ha lasciata sotto l’albero di Natale la sua letterina.

Annota i regali che vorrebbe ricevere la mattina del 25, e consegna la missiva direttamente alla mamma. Non è tutto però, c’è spazio per ulteriori retroscena dopo, di cui la stessa Clerici ammette di essere sorpresa e stupita: ecco di cosa si tratta e come reagisce.

Antonella Clerici rivela a ‘È Sempre Mezzogiorno’: “Ho scoperto qualcosa su Maelle”

Antonella Clerici parla di fiabe e favole, e di come spesso si centrano sul cibo e sulla gioia, in una diretta attualmente in corso. Anche con l’avvento della tecnologia digitale, le ricette non hanno mai smesso di affascinare le persone.

In questo senso, il fascino della carta non ha mai smesso di essere apprezzato e preferito alla moderna tecnologia. Rimanendo in cucina, la signora ammette spesso che Maelle ama cucinare e, a differenza di lei, eccelle in vari dolci e pasticcini.

“Ho scoperto che mia figlia compra di nascosto libri di cucina. La cosa bella è che non acquista quelli che faccio io, ma quelli di altri. Le piacciono queste cose, è molto curiosa“. Un vero colpo di scena: chi ci avrebbe pensato? La Clerici non ha nascosto la sorpresa per la scoperta, ma ha condiviso il desiderio della piccola di conoscere e provare il suo hobby preferito, che porta ogni giorno nella tavola delle famiglie italiane.