Uomini e donne, paura per ex dama: “ricoverata d’urgenza, che spavento”

Momenti di preoccupazione e apprensione quelli vissuti in questi giorni da un’ex dama del trono over di Uomini e Donne. La donna sarebbe stata ricoverata di urgenza a causa di un malore. Il tutto tra l’altro è accaduto a pochi giorni dalle nozze con l’ex cavaliere.

Luisa Monti ricoverata d’urgenza: grande spavento per l’ex dama

Chi ha seguito Uomini e donne nel 2019 sicuramente si ricorderà di Luisa Monti. La dama ha lasciato il parterre assieme a Filippo e da allora la coppia è ancora assieme.

Luisa ha reso noto di essersi sottoposta ad un intervento per rimuovere un tumore al seno. Un’operazione che a quanto pare è andata a buon fine, ma vista la patologia necessita di continui controlli. In queste ore, l’ex dama ha raccontato attraverso il suo account social cosa le è successo e soprattutto il grande spavento che si è presa.

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 in ospedale.”

Il ricovero e i primi esiti degli esami

Dagli esami avuti sembra che Luisa abbia avuto una sincope. Queste le parole della donna che non ha nascosto con ansia di essere molto preoccupata e non solo per quello che ormai è già passato. Adesso bisogna capire come muoversi nei prossimi giorni e se si presenteranno ancora crisi simili.

I medici le hanno fatto sapere che ha avuto una riduzione improvvisa della frequenza cardiaca che le avrebbe procurato anche una perdita di coscienza transitoria. La Monti ha raccontato il tutto dal letto di ospedale in cui è rimasta per alcune ore. Ora ha bisogno solo di riposo e di riprendersi da questo shock. Ovviamente in questo difficile momento può contare ancora una volta sul suo futuro marito Salvio. Luisa e il proprio compagno convoleranno a nozze il prossimo 7 dicembre.