Sophie e Alessandro nella bufera dopo l’annuncio della gravidanza: il post rimosso

Ieri sera, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno dato a tutti i loro fan un lietissimo annuncio, ovvero, hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La notizia inerente la gravidanza di Sophie, però, ha sollevato non poche polemiche sul web.

Soprattutto Guendalina Canessa ha commentato l’accaduto ed ha issato una vera e propria polemica su di un evento così bello. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e come l’hanno presa i diretti interessanti.

La polemica dopo l’annuncio della gravidanza da parte di Sophie e Alessandro

Sophie e Alessandro hanno lasciato tutti spiazzati annunciando la gravidanza della Codegoni. Mediante un video molto toccante inerente una delle prime ecografie, i due hanno dato la novella a tutti i loro fan. Ricordiamo che i due si conobbero esattamente un anno fa nella casa del GF Vip. Tra loro subito scoppiò l’amore e la passione che, di fatti, li ha portati a costruire anche una famiglia insieme.

Ad ogni modo, la repentinità con cui i due hanno preso la decisione di fare un figlio e la giovane età di entrambi, ha spinto diversi utenti del web ad attaccarli. La più dura è stata soprattutto Guendalina Canessa. Attraverso delle Instagram Stories, la donna ha accusato i due ragazzi di essere stati un po’ avventati a decidere di mettere al mondo un figlio dopo così poco tempo di relazione e considerando la loro giovane età. Le sue parole, però, non sono affatto piaciute ai fan della coppia.

Il passo indietro di Guendalina Canessa

Tantissime persone, infatti, hanno preso di mira l’influencer accusandola di aver esagerato e di essere stata totalmente fuori luogo. Dopo poco, allora, Guendalina ha deciso di rimediare. A tal proposito, la donna ha cancellato la IG Storie precedentemente pubblicata a riguardo e ne ha aggiunte altre. In esse ha svelato di aver sentenziato solamente sulla leggerezza con cui al giorno d’oggi si decide di fare dei figli.

il suo discorso, però, non voleva ledere l’annuncio sulla gravidanza fatto da Sophie e Alessandro né, tanto meno, rovinare un momento così bello per loro e per tutti quelli che li ammirano. Nel frattempo, i diretti interessati hanno preferito non entrare affatto nel merito della faccenda. I due si stanno godendo questo periodo di immensa gioia e serenità e non hanno spazio nella loro vita per le polemiche. Non resta che attendere per vedere se le cose cambieranno.