Pamela Prati interviste saltate, la showgirl allontanata dalla tv: motivi legati a clausole assurde

Il ritorno in tv di Pamela Prati, al di là del GF Vip, sembra essere un lontano miraggio. In queste ore, infatti, è trapelata la notizia secondo cui tantissime interviste a cui la donna avrebbe dovuto prendere parte siano state cancellate.

I motivi celati dietro questa decisione sono stati svelati dalla pagina Instagram The Pipol in cui sono emersi dei particolari davvero inaspettati sul conto della showgirl. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Perché le interviste di Pamela Prati sono state cancellate

Pamela Prati ha partecipato all’edizione di quest’anno del GF Vip lasciando un po’ spiazzati tutti i telespettatori. Dopo quello che è accaduto in merito al caso Mark Caltagirone, infatti, in molti credevano che la showgirl non sarebbe mai più riapparsa sul piccolo schermo. Come spesso capita, però, il tempo sembra cancellare le cose, ma non del tutto. Se al GF Vip si è deciso di adoperare una linea piuttosto morbida sulla faccenda, pur di avere Pamela all’interno del cast, lo stesso non si direbbe per altre trasmissione.

Pare, infatti, che la presenza di Pamela Prati all’interno di altri programmi, escluso il reality di Signorini, sia alquanto difficile. Molte interviste, infatti, sono state cancellate. Il motivo risiederebbe in alcune clausole che la donna ha fatto inserire dal suo agente durante le eventuali ospitate nei programmi tv. A quanto pare, Pamela ha imposto che non le vengano fatte domande sul caso Mark Caltagirone.

Le assurde clausole di Pamela

Si tratta di clausole davvero assurde, considerando che la donna è tornata alla ribalta negli ultimi anni proprio per questo scandalo. In caso contrario, infatti, probabilmente sarebbe rimasta solo un lontano ricordo. Oltre a questo, poi, la showgirl avrebbe imposto a tutte le trasmissioni la presenza del suo avvocato in studio, per intervenire ogni qualvolta lo avesse ritenuto opportuno.

Simili imposizioni, però, hanno spinto tante trasmissioni a cancellare le interviste previste con Pamela Prati. A quanto pare, dunque, le uniche apparizioni della donna saranno solamente nel GF Vip, dove grazie ad Alfonso Signorini la donna è sempre molto tutelata. Non a casa, Pamela è stata una delle poche eliminate del reality show a non andare a Verissimo da Silvia Toffanin, con cui chiaramente non scorre buon sangue dall’ultima intervista alla showgirl. Non resta che attendere per vedere se le cose cambieranno.