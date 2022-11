Antonino Spinalbese fa bullismo al GF Vip: le “minacce” contro George e Nikita (VIDEO)

Antonino Spinalbese sta sollevando notevoli polemiche in queste ore nella casa del GF Vip in quanto alcuni spettatori lo hanno accusato essersi macchiato di bullismo. Nello specifico, il concorrente ha pronunciato delle frasi piuttosto forti nei confronti di Nikita Pelizon e George Ciupilan.

Il giovane ha usato parole davvero d’impatto che sono state interpretate da molti come delle vere e proprie minacce. In virtù di questo, ci sono molti utenti dei social che chiedono la squalifica immediata del protagonista.

Le minacce di Antonino contro Nikita e George

In queste ore, Antonino Spinalbese ha pronunciato delle frasi molto forti contro Nikita e Goerge che rasentano il bullismo per molti. Nello specifico, il concorrente del GF Vip ha detto di non tollerare più alcuni comportamenti dei suoi due compagni d’avventura. Durante uno sfogo con Edoardo Tavassi, l’ex di Belen Rodriguez ha “minacciato” di tagliare le mani ad entrambi i compagni d’avventura nel caso in cui dovessero continuare a comportarsi in maniera sgradevole nei suoi confronti.

Come se non bastasse, poi, il seguito sempre Antonino avrebbe chiamato Nikita adoperando l’appellativo di “sottospecie”. Si tratta di insinuazioni e termini davvero molto forti, che non sono stati affatto graditi dal pubblico da casa. In molti, infatti, hanno condiviso le clip inerenti questi sfoghi del concorrente ed hanno avanzato una pretesa ben precisa.

Spinalbese sta praticando bullismo al GF Vip? Chiesta la squalifica

Moltissimi telespettatori del GF Vip hanno accusato Antonino Spinalbese di praticare bullismo ai danni di George e Nikita. inoltre, il concorrente ha anche pronunciato delle frasi che hanno una certa vicinanza con le minacce. In virtù di tutti questi motivi, dunque, il concorrente dovrebbe essere squalificato dalla casa. Così come accaduto con Ginevra Lamborghini, la quale ha legittimato il bullismo, anche Antonino starebbe avallando tali comportamenti.

Almeno per il momento, però, la produzione del reality show non è ancora intervenuta a riguardo. Il pubblico è molto indignato anche perché Spinalbese si è reso protagonista in questi giorni anche di una frase offensiva nei riguardi dei disabili. Nello specifico, ha adoperato il termine “mongolo**e” in maniera dispregiativa. Anche in quel caso gli autori non hanno fatto nulla. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci sarà un cambio di rotta da parte dei vertici del programma.