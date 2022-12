Uomini e Donne spoiler 1° dicembre: Lavinia si sbilancia con un corteggiatore

Oggi 1° dicembre ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne in cui continueremo ad assistere alle dinamiche che riguardano il trono classico. In particolar modo, vedremo che si continuerà a parlare di Lavinia. Successivamente, poi, si passerà a Federico.

La prima avrà modo di chiarire con un suo corteggiatore, mentre Nicotera sarà impegnato a gestire l’astio che c’è tra le sue due corteggiatrici, Alessia e Carola. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Lavinia si sbilancia a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 1° dicembre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà a parlare di Lavinia. La ragazza ha avuto una discussione particolarmente concitata con Alessio (il biondo). Il ragazzo è arrivato addirittura ad ammettere che, in questo momento, se lei dovesse sceglierlo, le risponderebbe di no. Si tratta di una confessione davvero molto forte che ha lasciato impietrita la tronista.

Ad ogni modo, nella mesa in onda odierna vedremo che i due avranno modo di parlare e di chiarirsi sulla faccenda. Al termine del confronto, infatti, decideranno anche di ballare insieme. In questo modo, dunque, Lavinia si sbilancerà un po’ di più nei confronti di tale Alessio, piuttosto che nei riguardi di Campoli che, invece, ieri ha detto che avrebbe accettato di uscire dal programma con lei.

Liti accese al trono classico nella puntata del 1° dicembre

Per quanto riguarda il trono di Federico, invece, Maria De Filippi lo chiamerà a centro studio nella puntata del 1° dicembre di Uomini e Donne. In tale occasione, verrà mandata in onda prima l’esterna fatta con Alice. Il giovane ha scelto di uscire con lei e entrambi si diranno molto felici della loro esterna. Una volta tornata la linea allo studio, poi, ci sarà uno scontro con Carola.

La ragazza non potrà fare a meno di prendere la parola per sbottare contro il tronista e contro la sua rivale. Soprattutto tra le due giovani ci sarà una discussione piuttosto accesa, che sfocerà in un colpo di testa da parte di Alice. Quest’ultima, che ormai proprio non tollera più la sua rivale, dirà alla sua interlocutrice di tacere. Con i suoi continui interventi, infatti, sta solo rovinando un momento molto bello che riguarda lei e il tronista. In questo modo, dunque, Carola verrà messa a tacere.