Charlie Gnocchi, nuove scioccanti frasi su Oriana: “Solo lei può farmi alzare la ban**era” VIDEO

Il noto cornista sportivo, attualmente concorrente nella casa del Grande Fratello Vip si è lasciato andare parole davvero poco carine nei confronti di Oriana.

Ovviamente come in molti sanno le sue esternazioni sulla modella hanno fatto già molto discutere nei giorni scorsa, e ora sembra che nemmeno abbia imparato la lezione

Charlie Gnocchi offende Oriana ma non impara la lezione

In una chiacchierata con Antonino, Gene convinto di non essere stato ascoltato dai telespettatori si è lasciato andare a parole davvero vergognose nei confronti di Oriana. Il cronista nell’orecchio di Spinalbese ha chiesto anche un voto alla giovane, dopo la performance a letto, avuta con lui. In quella occasione è stata menzionata anche Belen, anche sin modo indiretto.

Insomma, esternazioni da ragazzacci da bar che hanno fatto infuriare il web ma anche lo stesso Signorini. In molti da casa si aspettavano un provvedimento disciplinare più esemplare, come del resto è accaduto con altri gieffini nelle passate edizioni. Nonostante il grande polverone che si è alzato, Gene ad oggi non ha imparato la lezione. Poco fa è stato protagonista di un altro clamoroso ed indecente scivolone.

“Solo lei può farmi alzare la bandiera”

Charlie Gnocchi si è aperto a nuove esternazioni nella casa del Grande Fratello Vip che stanno facendo e non poco discutere, ovviamente sempre nei confronti di Oriana. Lo speaker ha commentato l’avvenenza della giovane venezuelana e le emozioni che gli suscita, soprattutto sotto quell’aspetto.

Charlie non contento delle cessate dette lo scorso giorno continua dicendo che Oriana potrebbe dargli una mano a fargli alzare la bandiera. Ma ancora????? #gfvip #incorvassi #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/FqMBfDsGhK — intollerabile (@evitami_) November 30, 2022

Questa volta è stato più diretto e senza nascondersi ha detto: Le mi fa risentire giovane, mi fa trovare la serenità, la virilità. Ma non solo, ha chiesto poi a Luca Saladino se sotto il letto ci sono le telecamere. Il concorrente ha parlato dei suoi problemi di virilità lasciandosi andare ad uno scivolone esagerato: Magari Oriana mi da una mano? Inutile dire la reazione del web in questo momento che ancora una volta chiede all’unanime provvedimenti!