Ricordate Donna D’Errico di Baywatch: eccola oggi, regina di OnlyFans

Chi ha seguito negli anni 90 Baywatch sicuramente si ricorderà di una delle protagoniste più belle della serie. Stiamo parlando di Donna D’Errico, bella sexy e super sensuale. Ma sapete oggi cosa fa e come è cambiata? Non ci crederete ma è bella proprio come allora, tanto che anche lei ha ceduto al fascino di OnlyFans.

Donna D’Errico oggi: bella e sexy come 30 anni fa

Anche Donna D’Errico ha ceduto al fascino proibito di Onlyfans. L’attrice e modella americana era diventata famosissima in tutto il mondo 30 anni fa dopo aver fatto parte a lungo nel cast di Baywatch. Anche lei, insieme a Pamela Anderson, era una delle bagnine sexy che conquistarono i telespettatori in tutto il mondo.

Ma cosa fa oggi Donna Marco, e soprattutto come è cambiata dato che ha ben 54 anni? Possiamo dire che il tempo per lei non è mai passato, infatti, mostra ancora quel viso angelico e quel fisico da urlo come allora.

Chi la segue su Instagram sa benissimo che già sul proprio account non ha mai avuto vergogna di mostrarsi. Infatti, da suo account è possibile vedere scatti in bikini, topless e tanto altro. Proprio come allora è davvero una bomba sexy.

Anche l’ex bagnina iscritta su OnlyFans

L’ex bagnina di Baywatch dopo aver capito che il suo fisico le portava enormi soddisfazioni ha deciso di incalzare la dose e spogliarsi ancora di più. Infatti, si è iscritta al noto portale per adulti, Onlyfans postando materiale più “bollente” . Chi si abbona al suo profilo potrà godere di foto e video decisamente hot.donna

Su Instagram, restano quelli che potremmo definire degli “aperitivi” rispetto a tutto ciò che c’è sulla piattaforma a pagamento. A giudicare dall’accoglienza ricevuta dai followers sul profilo social, noi non abbiamo dubbi di cosa potrebbe esserci a pagamento…