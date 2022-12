Cecilia e Ignazio stoccate contro Antonino Spinalbese e retroscena su Luca Onestini

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato un’intervista in cui hanno parlato di alcuni concorrenti del GF Vip, tra cui Antonino Spinalbese e Luca Onestini. Su entrambi i due non hanno speso parole proprio positive.

In particolar modo, la coppia ha criticato il comportamento di Antonino per quanto riguarda il suo approccio con le donne. Su Luca, invece, sono spuntati dei retroscena legati anche alle sue passate partecipazioni nei reality show. Vediamo cosa è emerso.

Le parole di Cecilia contro Antonino Spinalbese

Nell’ultima puntata di Casa Chi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno sparato a zero contro Antonino e Luca. Partendo dal primo, ricordiamo che Spinalbese è stato fidanzato con Belen Rodriguez, pertanto, per un periodo di tempo è stato il cognato di Cecilia. Quest’ultima, già in una precedente occasione, si era espressa in maniera piuttosto negativa per commentare il comportamento del concorrente.

In questa occasione, poi, ci ha tenuto a ironizzare un po’ su alcune dichiarazioni fatte da Antonino in casa. Il ragazzo, infatti, ha ammesso che, al momento, non ha tempo per l’amore in quanto l’unico vero amore della sua vita è sua figlia. Beh, queste sono dichiarazioni un po’ ridondanti considerando che ha avuto dei flirt con svariate ragazze all’interno della casa.

Ignazio smaschera Luca Onestini

Sulla faccenda, poi, è intervenuto anche Ignazio, il quale si è trovato assolutamente d’accordo con la disamina fatta da Cecilia su Antonino. Successivamente, poi, i due sono passati a commentare il percorso di Luca Onestini. Secondo il loro punto di vista, il concorrente sarebbe ormai un veterano dei reality show. Ne ha fatti così tanti che, ogni volta che vi partecipa, cerca di rimediare agli errori commessi nei precedenti.

Stavolta, dunque, Luca avrebbe deciso di puntare sulla coppia. Il giovane ha capito che questo genere di intrighi incuriosisce molto il pubblico da casa, pertanto, ha voluto avvicinarsi a Nikita. Dalle loro parole, però, si è evinto che non credono molto a questa relazione. La coppia protagonista dell’intervista, ad ogni modo, ha chiosato il dibattito dichiarando che, secondo il loro punto di vista, non ci sono dei degni eredi loro. La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio è nata proprio al GF Vip e si è consolidata sempre di più al di fuori. Gli unici che, a loro avviso, potrebbero durare sono Pamela Prati e Marco Bellavia.