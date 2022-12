Stefano De Martino rinnega il matrimonio con Belen? La frase che non è piaciuta al pubblico

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Bar Stella, il programma condotto da Stefano De Martino. In tale occasione, il conduttore ha trattato il tema inerente il matrimonio e non ha potuto fare a meno di tirare in ballo Belen Rodriguez.

Il protagonista, però, ha pronunciato una frase di troppo che, molti utenti del web non hanno apprezzato particolarmente. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo e come ha reagito la diretta interessata.

La stoccata sul matrimonio di Stefano De Martino

Il matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è ripreso a gonfie vele. I due sono felicissimi insieme e stanno crescendo egregiamente loro figlia Santiago e la piccola Luna Marì, che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese. Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri di Bar Stella, il conduttore ha affrontato la tematica dei matrimoni ed ha detto delle frasi un po’ ambigue. Per rendere il clima un po’ più serio e formale, Stefano ha intervistato l’esperta di sondaggi Alessandra Ghisleri.

La donna ha portato alla luce un dato alquanto preoccupante inerente il forte calo di unioni matrimoniali registrato negli ultimi anni. Ragione che ha spinto il governo a dare un bonus a chi si sposa. I due, così, si sono trovati a dibattere su questo tema e a fare delle congetture e supposizioni in merito alle cause che hanno generato questo andamento. Ebbene, ad un certo punto, Stefano ha detto una frase infelice. Nello specifico, ha ammesso che lui si è comportato in maniera inversa all’andamento odierno, ovvero, si è sposato giovane, forse davvero troppo.

La reazione di Belen Rodriguez

Dietro le parole di Stefano De Martino in molti ci hanno visto un pizzico di pentimento inerente la decisione di dare luogo al matrimonio con Belen in età troppo giovane. Stefano è, dunque, pentito della sua scelta? Sicuramente il conduttore, come lui stesso ha dichiarato, avrebbe atteso un po’ di tempo in più prima di compiere questo grande passo. Ad ogni modo, adesso la storia con Belen sembra aver trovato il giusto equilibrio.

In ogni caso, se i fan si sono un po’ indispettiti per le dichiarazioni di De Martino, lo stesso non può dirsi per la Rodriguez. Quest’ultima, infatti, ieri ha seguito la puntata del programma condotto da suo marito ed ha condiviso anche alcuni stralci di tale intervista. A quanto pare, lei non ci ha visto alcuna malizia nelle sue parole.