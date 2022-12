GFVip, provvedimento disciplinare in arrivo per un concorrente: “Ho visto un video sul sito”

Una nuova clamorosa violazione del regolamento ha interessato un gieffino all’interno della casa. Se fino a questo momento Gene Gnocchi si è portato a casa gaffe agghiaccianti e Patrizia e Wilma litigano per accaparrarsi la “quota manzi”, questa volta parleremo di Attilio Romita.

Il gieffino si è lasciato andare a confessioni che hanno fatto storcere il naso al pubblico a casa, sempre attento alle parole e ai gesti dei concorrenti. Ma cosa ha combinato questa volta il mezzobusto di Rai 1?

Attilio Romita ha violato il regolamento al GFVip

Attilio Romita ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip. Come in molti sanno è assolutamente vietato che i concorrenti abbiano contatti con il mondo esterno e che siano informati su ciò che accade. beh a quanto pare il mezzo busto del tg 1 ha praticamente fatto tutto il contrario di quello che gli è stato imposto.

Mentre chiacchierava con altri concorrenti nella casa, ha parlato dei giorni in cui è stato in isolamento per il Covid. Oltre ad aver sentito la sua compagna, il vippone ha svelato di aver passato il tempo guardando un clip del sito del GF Vip:

“Come si dice? Ho visto una clip in cui tu mi insegni le parole del vocabolario dei giovani… sai, sul sito del Grande Fratello. Nikita e George, presenti alla conversazione, sono rimasti pietrificati e non hanno detto una parola. Ecco il video che lo incrimina:

la faccia di george e nikita quando attilio parla di una clip sul sito del grande fratello (che non avrebbe mai dovuto vedere teoricamente, dato l’isolamento) #gfvip pic.twitter.com/feqlaJrfVg — Elisa🍂 (@lafintacinica) November 30, 2022

Cosa farà adesso la produzione? E’ in arrivo un provvedimento?

C’ è da precisare che non è la prima volta che Attilio Romita da informazioni ai gieffini in casa su ciò che accade fuori. Da giornalista forse non riesce a fare a meno di espandere informazioni, ma si sa che al GFVip è assolutamente vietato.

Proprio di recente ha svelato ad Antonino dell’inconveniente di Giovanni Ciacci: “Però non si capisce perché a Ciacci gli sputano in faccia nei supermercati. Così ha raccontato lui”.