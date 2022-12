Oroscopo 2 dicembre 2022: vergine stressati, Pesci bloccati

Le previsioni dell’oroscopo del 2 dicembre esortano i Cancro a continuare a insistere sul lavoro. I Gemelli non devono abbattersi alla prima delusione, ma neppure all’ennesima.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle buone opportunità in arrivo per quanto riguarda la sfera amorosa. Chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe rimanere piacevolmente colpito. Giornata piena di soddisfazioni nel lavoro.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 2 dicembre denotano un po’ di burrasca dal punto di vista sentimentale. Se ci sono stati dei disguidi di recente, forse è il caso di chiarire e di non tenersi tutto dentro.

Gemelli. Se avete ricevuto una delusione di recente, dovete rialzarvi. Ricordate che nella vita le migliori lezioni si imparano cadendo e imparando a rialzarsi. Siate più estroversi.

Cancro. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere e questo potrebbe causare qualche malumore. Nel lavoro tutto procede abbastanza bene. L’oroscopo vi invita a proseguire in questa direzione.

Leone. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche colpo di testa improvviso. Soprattutto sul lavoro cercate di mostrarvi calmi e risoluti. Tutto passa, basta saper pazientare.

Vergine. Siete un po’ agitati in questo periodo. Ci sono troppe scelte da fare, molte delle quali potrebbero causarvi parecchio stress. Cercate di staccare un po’ la spina, almeno per qualche giorno.

Previsioni 2 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se non vi sta bene qualcosa, cercate di parlarne con calma e senza perdere la pazienza. Ricordate che spesso la diplomazia e la temperanza sono armi che possono giovane in vostro favore anche se siete nel torto.

Scorpione. Ci sono delle grandi novità in arrivo per quanto riguarda l’amore. Ci sono delle liete novelle anche per quanto riguarda la famiglia e i nuovi incontri, cercate di approfittarne.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 2 dicembre denotano una certa armonia nei rapporti di coppia. In questo periodo c’è tanta sintonia, soprattutto con i segni d’aria.

Capricorno. La giornata si prospetta ricca di appuntamenti e cose da svolgere. Cercate di essere un po’ più organizzati e cercate di ottimizzare i tempi, in modo da non trascurare niente e nessuno.

Acquario. Siete un po’ indecisi in amore. Se ci sono delle situazioni in sospeso, forse è il caso di sbilanciarsi un po’ di più. La sfera professionale promette bene e premia soprattutto chi decide di mettersi in proprio.

Pesci. C’è qualcosa che vi blocca e che vi impedisce di prendere le decisioni giuste. In amore è importante non lasciarsi condizionare dagli altri, ma agire seguendo solamente il proprio cuore.