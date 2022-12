Mara Venier, ora non ci sono più dubbi: è tutto confermato!

Mara Venier è appena tornata da un breve viaggio a New York. La conduttrice televisiva si è presa una breve pausa assieme alla sua famiglia, prima di tornare al timone di Domenica In. Domenica 4 dicembre, infatti, anche se in forma ridotta tornerà al suo posto, lasciando poi spazio ai mondiali di Calcio in Quatar.

Da mesi circolano strane voci sul suo futuro. Da tempo, infatti, Zia Mara ha lasciato intendere di non essere più propensa a continuare la lavorare. Oggi ha 72 anni e l’età si fa sentire. Ecco però che arriva la bella notizia, il settimanale Chi fa sapere che la conduttrice veneta almeno per la prossima stagione sarà di nuovo al suo posto.

Mara Venier confermata a Domenica In per la prossima stagione

A quanto pare il pubblico di Rai1 può tirare un sospiro di sollevo. Mara sarà al timone anche della prossima edizione del programma domenicale. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi. Nell’ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini

“Mara confermata! Tra tanti dubbi sul palinsesto ballerino della Rai, una certezza c’è ed è Mara Venier”. Al momento non c’è stata nessuna risposta da parte della presentatrice motivo per cui si spera che il tutto sia vero.

Successi e record per la conduttrice veneta

Questo sicuramente è un anno ricco di soddisfazioni per Mara Venier, che ha superato il record di stagioni alla conduzione di Domenica In. La presentatrice è molto amata dal èpubblico a casa motivo per cui non riesce a farne a meno. Del resto c’è da dire che Mara ha una grande abilità nel condurre ma anche tante professionalità..

Alla soglie dei 73 anni, insomma, la Venier ha ancora voglia di lavorare e di pensione al momento non ne parla proprio. Seguitissima ogni domenica pomeriggio, sarà al timone del programma anche il prossimo anno e noi non potevamo ricevere notizia migliore