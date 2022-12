Wilma e Patrizia nuova lite al GF Vip: la Rossetti perde le staffe e fa confessioni inedite

Il clima tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti nella casa del GF Vip è ormai teso come una corda di violino. Dopo quello che è accaduto durante la scorsa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, le due donne hanno cominciato a scagliarsi l’una contro l’altra.

La situazione, però, è ulteriormente degenerata nel momento in cui Wilma ha pronunciato delle frasi piuttosto ambigue nei riguardi dell’amica, o forse sarebbe meglio dire ex. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le insinuazioni di Wilma contro Patrizia, lei sbotta

Nella casa del GF Vip si respira sempre più tensione tra Patrizia e Wilma. In queste ore la situazione è degenerata nel momento in cui la Rossetti è apparsa molto vicina a Luca Salatino. I due hanno legato molto in questo periodo, sta di fatto che ieri si sono concessi qualche abbraccio. Tra loro, però, c’è solo una semplice amicizia, cosa che ha messo in dubbio Wilma. La donna, infatti, ha tirato in ballo Soraia ed ha detto che la ragazza sia davvero molto fortunata ad avere Luca nella sua vita.

I due rappresentano una coppia davvero ben assortita e consolidata. Successivamente, però, ha aggiunto una velenosa frecciatina. In particolare ha detto che, purtroppo, che qualcuno sta sta provando ad intrufolarsi nel rapporto tra i due. Il riferimento della Goich è andato, chiaramente, a Patrizia. Nell’udire simili insinuazioni, la Rossetti ha perso letteralmente le staffe.

La Rossetti furiosa con Wilma al GF Vip e la smaschera

Dopo le allusioni di cattivo gusto di Wilma, Patrizia ha sbroccato contro di lei al GF Vip. In particolare, la venditrice di materassi le ha chiesto cosa volesse dire con le sue parole. Lei non si sta insinuando in un bel niente in quanto è legata solo dall’amicizia a Luca Salatino. In ogni caso, ha invitato la sua coinquilina a farsi gli affari suoi. Come se non bastasse, poi, Patrizia si è sfogata anche con altre compagne d’avventura.

A tal proposito, la donna ha scaricato parte delle colpe di quanto accaduto con Micol Incorvaia alla sua amica. Sta di fatto che ha detto che è sempre stata lei a fomentarla contro Micol. Anche dopo la scorsa puntata del GF Vip la Goich sarebbe ricaduta nell’errore e avrebbe provato a spingere Patrizia a parlare male di Daniele e Micol. Stavolta, però, la Rossetti l’ha stroncata sul nascere e le ha detto di non avere nessun interesse nell’affrontare l’argomento.