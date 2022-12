Taylor Mega rientra nella Casa del GFVip? La notizia bomba!

Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe esserci spazio per una breve incursione di Taylor Mega. Non come concorrente in gioco, ma come ospite di Cinecittà per qualche giorno, giusto per dare un pò di sostegno all’amica Giaele e non solo.

Dell’amicizia tra le due si è parlato già in passato e pare che tra di loro ci sia stato anche altro. Insomma, l’ex gieffina sarebbe pronta ad accendere ancora di più gli animi della casa…

GFVip: Taylor Mega pronta a dare sostegno all’amica Giaele

A lanciare l’indiscrezione bomba in queste ore, il settimanale Chi. Alfonso Signorini, nonchè anche conduttore del Grande Fratello Vip starebbe pensando di far rientrare al GFVip l’ex con concorrente. La sua presenza potrebbe confermarsi una valida alleata per Sofia Giale, l’amica del cuore che, lontana dal marito Brad e archiviato il flirt con Spinalbese, sta vivendo un momento un pò particolare..

Tra loro c’è un’amicizia particolare, piccante… A confermarlo la stessa Taylor di recente. La scorsa estate sono state in vacanza insieme a Capri e li è scoppiata la passione. “Cosa devo dire, passava nuda in camera e qualcosa è capitato”, ha ammesso Taylor. “Ci siamo divertite”.

La storia d’amore tra Alberto e Taylor

La possibilità di un suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip lascia molto libera l’immaginazione. Taylor dunque potrebbe non solo dare sostegno all’amica Giaele ma tra le due potrebbe riscoppiare la passione.

Ma non solo, in molti sapranno che la nota influencer ha avuto anche una relazione con Alberto e questo potrebbe far scattare altre fantasie. “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse, ma tra noi è scattato qualcosa”.

I più fantasiosi, pensano anche ad un possibile avvicinamento della Mega con Tavassi che ha sempre visto in lei la donna ideale. Insomma, un suo possibile ingresso farebbe scoppiare scintille. Cosa ci aspetta dunque?