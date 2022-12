Alberto De Pisis guarisce dal covid e torna al GF Vip, ma fa scioccanti confessioni: “Allucinazioni”

Alberto De Pisis è finalmente guarito dal covid ed ha potuto mettere nuovamente piede nella casa del GF Vip. Il concorrente, però, nel momento in cui è tornato dai suoi compagni d’avventura ha fatto delle confessioni davvero scioccanti.

In particolare, il giovane ha spiegato di aver passato dei momenti davvero orribili mentre era in isolamento nella camera d’hotel che la produzione gli ha assegnato. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Il racconto scioccante di Alberto De Pisis

L’incubo del covid sembra essere finalmente scampato nella casa del GF Vip. Anche Alberto De Pisis, che era l’ultimo concorrente in isolamento, è finalmente risultato negativo ed ha potuto mettere nuovamente piede in casa. Il protagonista ha riabbracciato i suoi coinquilini e si è detto molto felice di essere tornato da loro. I giorni di isolamento in albergo, infatti, sono stati davvero estremamente provanti per lui.

A tal riguardo, Alberto ha dipinto come un vero incubo i giorni in cui è stato da solo nella stanza. Non poteva avere contatti con nessuno e, cosa ancora peggiore, non aveva accesso alla televisione e ad alcun dispositivo elettronico. In effetti, i concorrenti risultati positivi al covid che sono stati isolati per regolamento hanno dovuto continuare a non avere alcun tipo di contatto con l’esterno. Tale racconto, però, va un po’ a cozzare con quanto rivelato dagli altri coinquilini.

Il covid ha distrutto psicologicamente il concorrente del GF Vip

Wilma, ad esempio, si è lasciata sfuggire il risultato di una partita dei Mondiali di calcio, mentre Attilio è stato beccato a vedere un video. Insomma, quanto sarà veritiero il racconto di Alberto? Ad ogni modo, al di là di questo, Alberto De Pisis ha spiegato ai compagni d’avventura del GF Vip di aver cominciato ad avere delle allucinazioni tanto che era disperato a causa del covid.

Ormai non sapeva più come passare il suo tempo. Non poteva guardare neppure dei film, pertanto, ha trascorso buona parte delle ore a leggere dei libri e a meditare. Ha avuto tante occasioni per riflettere su se stesso e sulla sua vita. Ad ogni modo, per fortuna l’incubo è passato e adesso può ritornare alla sua avventura e proseguire il percorso insieme agli altri inquilini della casa del GF Vip.