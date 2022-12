Accordo tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Lui svela: “Mi costerà un sacco…”

La tregua sembra quasi vicina. Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero essere vicini a stipulare un accordo di separazione. In questo periodo si è parlato molto di loro e del fatto che sembravano assolutamente pronti a farsi la guerra.

A quanto pare, però, il fatto che entrambi sembrino aver trovato l’amore in compagnia di altre persone, deve aver rasserenato un po’ gli animi. Almeno così pare. Vediamo nel dettaglio cosa avrebbe rivelato l’ex calciatore.

Ecco l’accordo tra Ilary e Francesco

Francesco Totti e Ilary Blasi pare siano vicini ad un accordo. Ricordiamo che i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio circa cinque mesi fa. Dopo tale comunicazione, sono trapelate centinaia di notizie in merito ai dispetti che i due si sono fatti. In questo periodo, poi, è in atto la procedura legale che porterà i due protagonisti a separarsi ufficialmente. Tale percorso si preannunciava davvero tortuoso e colmo di battaglie fomentate da entrambi i protagonisti.

Stando a quanto emerso dal Corriere della sera, però, pare che Francesco Totti abbia confessato di essere in procinto di firmare una tregua con la sua ex. L’ex calciatore, però, pare abbia detto che, per poter mettere tutte le cose a posto, dovrà pagare tantissimi soldi. Questa separazione senza lanci di coltelli, dunque, dovrebbe costare un botto all’ex Capitano della Roma.

Blasi e Totti più tranquilli perché hanno ritrovato l’amore?

Ad ogni modo, i soldi non sono certamente un problema per lui. A quanto pare, dunque, Francesco Totti pare sia disposto a tutto pur di stipulare un accordo con Ilary Blasi e porre fine al loro matrimonio il più in fretta possibile. Ma come mai questo cambio repentino di comportamento? Molto probabilmente, a spingere i due ad addolcirsi leggermente è stato il fatto che entrambi hanno trovato l’amore con altri compagni.

Totti è felicissimo in compagnia di Noemi Bocchi, con cui, ormai, si mostra anche in pubblico. Anche Ilary, però, sembra aver trovato un fidanzato. La donna è stata avvistata dal magazine Chi in compagnia di un tale Sebastian. Un omaccione dalla corporatura piuttosto robusta che pare abbia fatto breccia nel cuore della donna. Dunque, andrà davvero tutto in maniera così fluida? Non resta che attendere per vedere la piega che prenderà questa intricata faccenda.