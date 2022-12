Antonino rifiuta la proposta “bollente” di Oriana: la richiesta è davvero hot

Nonostante Antonino Spinalbese ha allontanato Oriana, la modella continua a punzecchiarlo e a provare ad avvicinarsi.

I due hanno avuto in queste settimane un avvicinamento fisico e per il bel coiffer tale è rimasto. A confermarlo è stato lui stesso diverse volte anche in diretta lunedì sera. Con la Marzoli non può esserci assolutamente nulla.

Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli la passione è durata quanto un gatto in tangenziale. Alberto De Pisis ieri è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo essere risultato negativo al tampone. Il ragazzo ha accolto le confidenze del suo amico che gli ha svelato altri retroscena piccanti sulla sua ex fiamma.

Antonino respinge Oriana ma lei insiste

Stando a delle indiscrezioni, Oriana si sarebbe voluta spingere oltre con Antonino e lui avrebbe rifiutato. Un rifiuto che la venezuelana pare non abbia capito subito, tanto che Spinalbese si è ritrovato costretto a ripeterlo più volte. Ma cose… ed io dico: ‘dai, vai a letto ti prego’. Credimi Alberto, ma anche, ma anche… ed ho detto di no per la seconda notte. Vorrei vedere voi, credetemi.

Antonino ha confessato ad Alberto che Oriana gli ha chiesto di andare a letto un’altra volta (non si sa quando) ma lui ha rifiutato. Ma voi continuate a pensare sia vittima del sistema ⚰️⚰️🤡🤡 #gintonic — Gintonic era (@EraGintonic) November 30, 2022

Da queste parole c’è da dire che non si capisce se la Marzoli gli abbia chiesto qualcosa e lui ha rifiutato o se le abbia detto in maniera esplicita di voler passare una notte di passione assieme.

La Marzoli ha violato il regolamento

Intanto, proprio alcune ore fa, la bellissima venezuelana ha violato il regolamento. Oriana si è alzata senza microfono andando in cucina e parlando con gli altri. La regia subito l’ha richiamata e le ha fatto presente di togliersi anche gli occhiali da sole. Infatti, Micol le ha esclamato: Sei da denuncia