Ludovica Valli e sua figlia in ospedale: “Non ci sento più” l’influencer racconta un dramma

Momento davvero drammatico per Ludovica Valli, la quale è finita in ospedale insieme a sua figlia. La giovane si trovava a Dubai quando ha cominciato a stare male. Inizialmente tutto è cominciato con dei dolori forti a tutto il corpo e poi è scoppiata la febbre.

Dopo poco sono sorte altre complicazioni che, purtroppo, hanno coinvolto anche sua figlia piccola Anastasia. La giovane, dunque, è stata costretta a tornare immediatamente in Italia. Vediamo cosa è successo e come sta adesso.

Ecco perché Ludovica e sua figlia sono finite in ospedale

Ludovica Valli e sua figlia Anastasia sono finite in ospedale a Dubai. Le due hanno cominciato a stare molto male. Non respiravano più e avevano forti dolori, febbre, tosse e mal di gola. Entrambe hanno mostrato più o meno gli stessi sintomi. L’influencer si è molto spaventata, per tale ragione ha deciso di recarsi immediatamente in ospedale per farsi visitare da un medico.

La prima cosa che è stata fatta alle due protagoniste è stato un tampone di controllo per scongiurare il pericolo covid. Per fortuna, entrambe sono risultate negative, quindi il dottore ha prescritto loro una terapia. Le condizioni di salute di entrambe non sono migliorate, quindi l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare ritorno in Italia insieme alla sua famiglia. La protagonista ha pubblicato dei contenuti su Instagram per aggiornare i suoi fan ed ha detto che il viaggio è stato terribile. La sua piccola ha avuto febbre e tosse per tutta la durata del volo e, ancora ora, è molto provata e debole. (Continua dopo la foto)

Altro malore per Ludovica: non sente più

Come se non bastasse, poi, dopo lo spavento e la corsa in ospedale, Ludovica Valli da qualche ora ha cominciato ad avere un fortissimo dolore all’orecchio. La situazione è precipitata nel giro di poco tempo, sta di fatto che la giovane ha ammesso di non sentirci praticamente più da un orecchio. Questo, dunque, l’ha spinta ad andare nuovamente da un medico per farsi visitare.

L’otorino le ha detto che ha la membrana dell’orecchio completamente infiammata. Per tale ragione il medico ha ritenuto opportuno dare alla donna una nuova cura a base di antibiotico e cortisone. Ludovica non ha potuto fare a meno di sfogarsi con i fan dicendo che questo sia un periodo davvero orribile.