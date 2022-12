Uomini e Donne spoiler 2 dicembre: tornano le sfilate, una grande assente

Nella puntata di oggi, venerdì 2 dicembre, di Uomini e Donne vedremo che si comincerà con la prima parte di una nuova registrazione. In particolar modo, andrà in onda l’inizio delle riprese effettuate il 15 novembre.

A tal proposito, le anticipazioni rivelano che in studio ci sarà una grande assente. In merito a Riccardo Guarnieri, invece, il cavaliere prenderà una decisione piuttosto drastica. Finalmente, dopo tanto tempo, anche in questa edizione torneranno le sfilate.

Tornano le sfilate a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà alquanto movimentata. Grande novità relativa alla messa in onda del 2 dicembre è il ritorno delle sfilate. Maria De Filippi farà entrare nuovamente in studio la passerella e le prime ad esibirsi in questa edizione saranno le donne. Al momento non si sa ancora quale sarà il tema della sfilata ma, quasi certamente, lo scopriremo nella puntata di domani.

Ciò che è trapelato dalle anticipazioni è che ad aggiudicarsi la vittoria sarà una splendida Cristina che, più di tutte, riuscirà a conquistare i voti più alti da parte del parterre maschile. Prima di procedere con la sfilata delle donne, però, Maria De Filippi chiederà a Riccardo Guarnieri di svelare come stia procedendo la sua conoscenza con Gloria. I due stavano attraversando un periodo un po’ burrascoso. In virtù di questo, il cavaliere racconterà di aver preso una decisione piuttosto drastica.

Spoiler puntata 2 dicembre: Riccardo prende una decisione

Nello specifico, Riccardo dirà di aver chiuso definitivamente con Gloria. Il cavaliere ammetterà di non nutrire alcun tipo di attrazione mentale nei suoi confronti. I due si attraggono solamente dal punto di vista estetico, ma non c’è altro. Ad ogni modo, tutto questo discorso verrà fatto con una grande assente in studio. Nella puntata del 2 dicembre di Uomini e Donne, infatti, Gloria non sarà presente.

Almeno per il momento non si sa se la sua assenza sia caratterizzata da una precisa scelta della donna di non tornare più in trasmissione, oppure se Gloria sia semplicemente impegnata in altro al punto da non poter presenziare. In ogni caso, Riccardo non soffrirà molto questa assenza in quanto per lui arriverà una nuova dama. Che cosa deciderà di fare questa volta Guarnieri? La terrà provando questa nuova conoscenza o la manderà via? Lo scopriremo nella puntata di oggi.