Albano Carrisi nella bufera, dopo l’amante sputano debiti: ora parla la Lecciso

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di Al Bano Carrisi e della sua presunta amante. Si tratterebbe di una donna spagnola che ha confessato che lei e il cantante hanno avuto una storia lunga tre anni.

Non contenta, direttamente in tv ha rivelato anche particolari intimi su loro due, lasciando intendere quanto Carrisi fosse focoso a letto. A distanza di pochi giorni da tale dichiarazioni ecco che per il maestro di Cellino San Marco la situazione si complica ancora: ora si parla di debiti. Ma cosa ne pensa Loredana Lecciso di tutta questa storia?

Al Bano Carrisi è davvero pieno di debiti?

Il cantautore pugliese in queste ultime settimane sta rispondendo ad accuse e a suo dire “menzogne” che sono state dette sul suo conto. Prima nel programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco, Albano e la presunta amante si sono confrontati ma senza nessun riscontro. Carrisi dopo tali accuse si è detto pronto a denunciare e a far intervenire i suoi avvocati.

Più complessa è la questione intorno ad un presunto debito nei confronti di Kiko Hernández. L’opinionista, sempre nel programma Salvame, ha spiegato che Albano dal 2009 gli dovrebbe 30mila euro.

La questione è saltata fuori proprio mentre Hernández stava commentando le affermazioni rilasciate da Donoso. Tale debito sarebbe stato fatto dopo delle denunce sporte da Carrisi che però gli si sono ritorte contro e quindi ad oggi si ritroverebbe a pagare tutto.

Loredana Lecciso fa silenzio

Ma cosa ne pensa Loredana Lecciso di questi debiti e della presunta amante del compagno? Al momento la donna ha preferito non aprire bocca e lasciar che le chiacchiere prendano il sopravvento. Di certo è che la show girl è ancora accanto al maestro e questo dimostrerebbe quanto tiene a lui. Sarà solo una mossa mediatica? O sotto c’è davvero qualcosa? Al momento non ci resta altro che attendere.