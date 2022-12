Giulia Salemi, “schiaffo in faccia”ad Alfonso Signorini: l’addio è vicino

Giulia Salemi secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronta a salutare il Grande Fratello e lo stesso Alfonso Signorini. A riportare la notizia Diva e donna che parla addirittura di un addio da Mediaset. In questi due ultimi anni l’influencer italopersiana ha avuto un successo clamoroso tanto che di recente è diventata anche conduttrice di un programma “Casa Salemi”.

Inoltre, sempre di recente è stata protagonista assieme al suo compagno Pierpaolo di varie iniziative benefiche. Infine, ha preso parte anche ad un importante discorso in Parlamento per parlare della violenza sulle donne in occasione della giornata dedicata a loro.

Giulia Salemi dice addio a Signorini e a Mediaset? L’indiscrezione

Insomma, da giovane ed inesperta, è diventata una donna. In una recente intervista la Salemi ha parlato proprio di questo di come è cambiata la sua vita e di quante cose belle le sono accadute. Ma a quanto pare i colpi di scena per la giovane non sarebbero finiti.

Sembrerebbe che a Viale Mazzini il suo nome stia girando per i corridoi. I vertici la vogliono in Rai. Ecco quanto si legge: La sua vivacità piace ai piani alti della Rai, e qualcuno la vuole per portarla da Mediaset sulla tv di Stato, come nuovo volto”.

L’influencer italopersiana potrebbe lasciare tutto

Se ciò fosse vero sarebbe davvero uno schiaffo in faccia ad Alfonso Signorini che proprio quest’anno le ha dato una grande opportunità nel suo reality. Giulia Salemi è la portavoce del popolo web, ad ogni diretta commenta con le opinioniste e lo stesso conduttore cosa pensano gli internauti dei concorrenti.

Per Alfonso sarebbe una grande perdita, perchè ripetiamo la Salemi ci sa fare! Chi potrebbe prendere il suo posto se davvero andasse via? Insomma, per adesso non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.