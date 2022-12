Ida e Alessandro ospiti a Verissimo: ecco quando, ma la decisione indigna il web

Ida e Alessandro hanno lasciato Uomini e Donne insieme e stanno vivendo la loro relazione più felici che mai. A quanto pare, però, ai due non basta esternare il loro amore sui social, ma sentono il bisogno di farlo anche in tv, sta di fatto che presto saranno ospiti a Verissimo.

La coppia, infatti, verrà intervistata da Silvia Toffanin e entrambi potranno raccontare come stia procedendo la loro storia. Questa decisione, però, ha generato un bel po’ di sgomento sul web. Vediamo per quale motivo.

L’annuncio su Ida e Alessandro a Verissimo

Nel corso del fine settimana, a Verissimo saranno presenti anche Ida Platano e Alessandro Vicinanza. In particolar modo, i due avranno modo di raccontare come stia procedendo la loro storia durante la messa in onda di domenica 4 dicembre. Ricordiamo che Ida non è la prima volta che si accomoda nel salotto di Silvia Toffanin e racconta delle sue vicende amorose. Anche lo scorso anno, infatti, andò in studio per parlare di Riccardo Guarnieri.

All’epoca si disse ancora innamorata del suo ex e non esitò a mostrarsi particolarmente turbata. Stavolta, però, la donna apparirà in una veste del tutto differente. Oggi è felicemente fidanzata con Alessandro e ne sono una prova i numerosi video che i due pubblicano sui loro profili Instagram, in cui appaiono sempre insieme felici e sorridenti. In ogni caso, questa scelta da parte della produzione del talk show del fine settimana ha indignato molti utenti del web. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La reazione furiosa del popolo del web

Al di sotto dell’annuncio inerente la partecipazione di Ida e Alessandro a Verissimo, presente sulla pagina Instagram del programma, sono accorsi numerosi utenti. Tantissime persone hanno commentato reputando assurda la scelta della Toffanin. Di solito, all’interno del suo programma partecipano persone davvero famose, che possano essere in grado di arricchire le conoscenze dei telespettatori.

In questo caso, invece, si è deciso di dare spazio a due persone che di famoso non hanno proprio nulla. In tanti, infatti, hanno commentato chiedendosi chi fossero Ida e Alessandro e per quale ragione meritassero un’intervista a Verissimo. Molto probabilmente, però, Silvia Toffanin, avendo già intervistato l’anno scorso la dama, ha voluto darle una seconda chance per mostrarsi con una luce del tutto diversa e raccontare solo di questo momento positivo della sua vita.