Amici anticipazioni, è caos: Rudy una furia, provvedimenti per tre alunni

Ad Amici si torna a parlare dell’incapacità degli allievi di tenere pulita la casetta e dell’atteggiamento tenuto quando sono stati chiamati in causa. Sia Maria De Filippi che Rudy Zerbi sono sembrati d’accordo con l’idea di prendere provvedimenti “pesanti”, e dare il giusto esempio.

All’inizio la decisione dell’insegnate di canto è apparsa davvero dratica: ha proposto l’eliminazione degli allievi, poi +è tornato sui suoi passi e ha comunicato loro cosa ha intenzione di fare.

Rudy Zerbi comunica la sua decisione agli allievi

In queste ore, Rudy Zerbi ha convocato Aaron, Piccolo G e Tommy Dali e ha fatto sapere loro che procederà per la non eliminazione non perché ha fatto un passo indietro, ma perché non è giusto che anche chi non ha colpe deve lasciare la scuola. Non voglio che per colpa della mia squadra altri allievi vadano fuori. Questo è il motivo per cui non ve ne siete andati a casa subito”.

eciso che voi tre – visto che vi vedo molto concentrati su cosa pensano di voi quelli di Twitter, quelli dei social, i commenti di Instagram, state sul cellulare a guardare solo quello – da oggi per un mese non avrete il cellulare. Vi viene requisito per un mese da oggi.

La reazione dei ragazzi

Possiamo dire che Rudy è stato abbastanza clementi con i ragazzi della scuola ma nonostante questo gli allievi sono apparsi perplessi. Infatti, Aaron, Piccolo G e Tommy Dali hanno domandato se nei prossimi trenta giorni potranno usare il cellulare almeno per chiamare a casa. Il professore di canto ha spiegato loro: “Per le chiamate con i familiari stretti potrete parlare con qualcuno della redazione accanto a voi”.

I giovani hanno chiesto scusa a tutti e Piccolo G è apparso davvero triste, ammettendo che un mese senza cellulare sarà davvero dura. Intanto per le sfide e gli ospiti non ci resta altro che attendere l’appuntamento di domenica.