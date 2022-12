Oriana Marzoli provoca Sonia Bruganelli: la vendetta della concorrente del GF Vip (VIDEO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, Oriana Marzoli e Sonia Bruganelli nella scorsa puntata del reality show hanno avuto uno scontro molto acceso. L’opinionista ha preso in giro la concorrente in quanto sembrava un po’ costruita nel disperarsi per la fine del rapporto con Antonino.

In questi giorni, però, nella casa di Cinecittà si è verificato un altro episodio simile. Proprio per tale ragione, Oriana ha lanciato una provocazione all’opinionista. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Oriana Marzoli affonda Nikita Pelizon e provoca Sonia Bruganelli

Tra Sonia Bruganelli e Oriana Marzoli non scorre buon sangue. Durante la scorsa puntata del reality show, l’opinionista non ha nascosto il suo dissenso nei confronti di alcuni comportamenti adoperati dall’influencer. Quest’ultima, infatti, si è mostrata davvero estremamente provata per essere stata “lasciata” da Antonino Spinalbese, dopo pochissimi giorni di frequentazione. Secondo il punto di vista dell’opinionista, la Marzoli ha un po’ esagerato e rincarato la dose per passare da vittima.

In questi giorni, però, anche Nikita Pelizon ha trascorso giornate intere a piangere a causa del due di picche ricevuto da Luca Onestini. I due sembravano aver trovato una certa intesa, ma tra loro non c’è mai stato nulla, né un bacio, né una carezza di troppo, né nulla. Malgrado questo, però, Nikita ha trascorso giorni molto malinconici. Ne è un esempio la scena madre del pianto in vasca che molti hanno reputato un po’ eccessiva.

Come reagirà Sonia nella prossima puntata del GF Vip?

Ebbene, Oriana Marzoli ha approfittato di questa situazione per lanciare una stoccata contro Sonia Bruganelli. A tal riguardo, la giovane ha detto di essere in trepidante attesa di scoprire in che modo l’opinionista commenterà le lacrime di Nikita. Quest’ultima ha pianto per un ragazzo con cui non c’è stato assolutamente nulla. Se Sonia fosse equa ed imparziale, infatti, dovrebbe attaccare anche la Pelizon accusandola di vittimismo.

Per questo motivi, Oriana ha lanciato un guanto di sfida a Sonia. Dinanzi le telecamere ha ammesso che lunedì prossimo chiederà alla Bruganelli di sbilanciarsi su questa faccenda. Come reagirà Sonia? Utilizzerà due pesi e due misure nel giudicare i comportamenti di Oriana e Nikita o sarà imparziale? Buona parte del pubblico, stavolta, sembra essere dalla parte della Marzoli. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.