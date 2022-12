Stefano De Martino confessioni intime su Belen Rodriguez: “Il se**o con lei è…”

Stefano De Martino ha rilasciato recentemente un’intervista in cui ha fatto delle confessioni molto intime su Belen Rodriguez. La situazione ha preso in poco tempo una piega molto osé e il conduttore e ballerino non si è certamente risparmiato.

In particolar modo, ha svelato quale sia la donna con cui a letto si è trovata meglio e poi ha fatto altre rivelazioni piuttosto intime che riguardano la sua vita matrimoniale. Vediamo cosa ha detto.

Le confessioni intime di Stefano su Belen Rodriguez

Nel corso di un’intervista rilasciata al programma di RaiPlay chiamato “Conferenza Stampa“, Stefano De Martino ha fatto confessioni intime in merito al suo rapporto con Belen Rodriguez. Alcune delle persone che hanno partecipato alla conferenza hanno fatto delle domande piuttosto spinte al conduttore. Nello specifico, c’è chi gli ha domandato quale sia stata la donna avuta nella sua vita con cui si è trovato meglio a letto.

Ebbene, dinanzi queste parole, Stefano non ha potuto fare a meno di ammettere che la persona con cui ha avuto, e ha tutt’ora, un’intesa sessuale pazzesca sia la donna che ha sposato, ovvero, Belen. In seguito, poi, ha rivelato che la prima volta in cui ha fatto l’amore con la Rodrigurz sia rimasto assolutamente estasiato. Questo è stato uno dei motivi principali che ha spinto l’uomo a decidere di sposare la showgirl argentina.

De Martino fa un’altra rivelazione piccante

Per Stefano De Martino, infatti, l’intesa a letto è un elemento imprescindibile in un rapporto. Pertanto, quando ha passato al prima notte insieme a Belen Rodriguez, ha subito capito che lei sarebbe stata la donna della sua vita. Il conduttore ha ammesso di avere un ricordo bellissimo di quella occasione. Successivamente, poi, Stefano ha fatto anche altre confessioni piuttosto piccanti.

Un’altra persona presente alla conferenza, infatti, gli ha chiesto di sbilanciarsi un po’ sui suoi gusti in ambito sessuale. A tal riguardo, gli ha chiesto se fosse maggiormente attratto dal decolleté di una donna o dal suo lato b. Ebbene, a tale domanda De Martino ha risposto senza alcun dubbio e titubanza ed ha detto di preferire di gran lunga il lato b. Gli utenti del web sono rimasti un po’ basiti dagli argomenti trattati nel corso di tale conferenza. In molti, infatti, hanno ritenuto un po’ inopportune alcune domande.