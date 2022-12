Oriana Marzoli shok al GFVip : “Ho un ritardo”

Oriana Marzoli non riesce a distaccarsi da Antonino Spianlbese. La giovane venezuelana nonostante il coiffer la rida continuamente in faccia e le ha fatto capire in tutti i modi di non essere interessata a lei non smette di girargli attorno.

I due come in molti sanno all’interno della casa hanno consumato un rapporto intimo, o forse due. Proprio per questo motivo, una frase shok di Oriana ha sconvolto i presenti e anche il pubblico a casa.

Antonino allontana Oriana ma lei non capisce

Solo poche ore prima Oriana aveva sgamato Antonino parlare male di lei con gli altri concorrenti. Spianlbese lamenta il fatto che la ragazza gli gira sempre attorno e lo ha invitato nonostante il suo No secco ad andare con lei sotto le coperte.

In questi giorni, dopo la decisione di Antonino di volersi allontanare da lei, sono state utilizzate anche parole poco carine nei suoi riguardi, tanto che da casa molti telespettatori si sono indignati.

Oltre a dare un voto alla loro perfomances sotto le coperte, Antonino ha paragonato la Marzoli ad una porche spiegandole che desidera una ferrari. Ma non è tutto, anche il modo in cui continua ad allontanarla sta facendo molto discutere.

La modella venezuelana ha un ritardo: panico al GFVip

Nonostante i vari tira e molla tra i due, Oriana ieri sera si è riavvicinata ad Antonino facendogli dei grattini. Poi parlando con Sarah Altobello le ha confessato di avere un ritardo e la reazione del popolo web non si è fatto attendere. In tanti credono che la giovane abbia dentro di lei una telenovela infinita, altrimenti molte cose non si spiegherebbero. Ma cosa ne pensa Antonino? Bel al momento non ci resta altro che attendere.