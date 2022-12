Giale sgancia la bomba al GFVip: un concorrente aveva il Covid ma non è stato isolato (VIDEO)

In queste ore Giale ha sganciato una bomba nella Casa del GFVip che è già diventata virale in rete. Come ben sapete per la prima volta il Covid 19 è entrato nella casa e nel corso delle settimane diversi gieffini sono stati sottoposti ad isolamento.

Prima Attilio, poi Charlie, Luca, e Patrizia Rossetti. Ma anche Wilma ed Alberto. Ad aver contratto il virus era stata anche Pamela Prati, ex vippona. Ad entrare per l’ultimo dopo l’isolamento era stato Alberto. Ovviamente si è parlato molto di come il Covid sia entrato in casa e pare che il colpevole sia stato Luca Onestini entrato asintomatico. Adesso però a raccontare un’altra versione ci ha pensato Giaele.

Un concorrente avrebbe avuto il Covid in Casa

Secondo quanto dichiara la Donà un altro concorrente e non Luca avrebbe avuto il Covid e non sarebbe stato messo in isolamento, ma sarebbe rimasto in Casa. Nelle ore passate, durante una chiacchierata con Oriana e Antonino Giale si è lasciata andare ad una frase che non è passata inosservata per ben due volte. Rivolgendosi a Spinalbese ha detto: Quella volta che avevi preso il Covid, riferendosi a fatti ovviamente avvenuti in casa.

Il video ovviamente in questi istanti sta facendo il giro dei sociale e sta destando anche molti sospetti e dubbi tra il pubblico. Anche perchè nei giorni scorsi Antonino aveva comunque detto alla produzione di non stare bene cercando medicinali per il mal di testa. Le parole di Giale oggi toglierebbero così ogni dubbio.

Antonino Spinalbese ha davvero avuto il Covid?

La miliardaria spillando che Antonino avesse il Covid#GFvippic.twitter.com/L7U9d5M4mg — Paola. (@Iperborea_) December 1, 2022

Come già detto in precedenza proprio mentre i ragazzi si stavano sottoponendo a tampone per il Covid anche Antonino era stato poco bene. Lamentava dolori e anche alla testa ma non si è mai parlato di Covid.

Le parole di Giaele però oggi fanno molto pensare anche perchè se Spinalbese avrebbe avuto realmente il Covid in tanti non capiscono perchè non sia stato isolato come gli altri. Sicuramente i fan del programma avranno risposte durante la diretta di lunedì sera.