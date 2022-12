Edoardo Donnamaria beffeggiato dagli autori del GF Vip: lui sente e sbotta duramente

In questi giorni si è verificato un episodio un po’ increscioso al GF Vip che riguarda Edoardo Donnamaria e gli autori del programma. Tutti i concorrenti sono soliti realizzare una clip inerente la loro linea della vita.

Questa è l’occasione in cui i vipponi hanno la possibilità di farsi conoscere un po’ di più dal pubblico da casa. Ad ogni modo, durante il montaggio della linea della vita di Edoardo è avvenuto un episodio un po’ increscioso.

Le parole degli autori del GF Vip contro Edoardo

Edoardo Donnamaria ha sbottato duramente contro gli autori del GF Vip. La bufera è scoppiata nel momento in cui in regia hanno dimenticato di spegnere il microfono. Alcuni membri dello staff, allora, hanno cominciato a commentare la linea della vita del volto di Forum ed hanno ironizzato sulle sue dichiarazioni. In particolar modo, hanno detto che il ragazzo sia stato davvero troppo prolisso, al punto che ci sono volute tre persone per montare tutto il filmato.

Edoardo pare abbia parlato per troppo tempo, al punto da annoiare parecchio la regia. Inoltre, gli autori hanno cominciato a sindacare anche sulle specifiche dichiarazioni fatte dal concorrente nel corso di un momento per lui molto importante e delicato. A causa di un brutto errore di regia, però, il diretto interessato ha avuto modo di ascoltare tutto. Edoardo, quindi, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad uno sfogo molto pesante.

Donnamaria sbotta contro gli autori

Dopo aver ascoltato le conversazioni ironiche e divertite degli autori del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha commentato dicendo che i protagonisti di tali dialoghi fossero proprio delle me**e. Il ragazzo non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo risentimento. La produzione, però, almeno per il momento non ha fatto nulla per scusarsi con il giovane e per chiarire come siano andate davvero le cose.

Il video in questione è divenuto virale sui social in queste ore, In molti stanno accusando gli autori di essere stati davvero pessimi e meschini. Edoardo è già di per sé un ragazzo molto introverso e timido, che tende difficilmente ad aprirsi e a raccontare i dettagli della sua vita passata. Dopo essere stato preso in giro dalla produzione del reality show è molto probabile che il concorrente si chiuda ancora di più in se stesso.