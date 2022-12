Antonino Spinalbese trema, Oriana ha chiesto un test di gravidanza: “Ho un ritardo”

Una clamorosa confessione di Oriana nella casa del Grande Fratello Vip sta facendo tremare e non poco Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belenz Rodriguez in tutti i modi sta cercando di far capire alla modella di non essere interessato a lei, ma quest’ultima nonostante tutto continua a girargli attorno.

Oriana proprio nelle scorse ore si avvicinata al giovane con la scusa di fargli dei grattini. Insomma, un tira e molla che almeno fino a questo momento non sta portando a nulla di concreto. Ma a lasciare senza parole il pubblico a casa delle dichiarazioni scioccanti della Marzoli che riguardano il suo privato.

Il massaggio di Oriana durato di più della permanenza della Ferrari in Casa #GFvip pic.twitter.com/VBYePLC201 — Paola. (@Iperborea_) December 2, 2022

Oriana si avvicina ad Antonino ma lui la respinge

Oriana ed Antonino nella casa del GFVip hanno consumato. Su questo ormai non sembrano esserci più dubbi, anche perchè a dimostrarlo ci sono quegli strani movimenti sotto le coperte. I due nelle scorse settimane hanno ammesso di piacersi ma Spinalbese l’ha già abbandonata.

Comunque è stata lei a chiedergli se lo volesse figurati se Antonino avesse rifiutato💀💀 pic.twitter.com/SzyAo2Q5TA — Dussi (@dussii111) December 2, 2022

Più volte il concorrente ha spiegato di non provare nulla per lei e di essere attratto solo fisicamente. Usando anche parole poco carine, l’ex della Rodriguez è finito in una bufera, tanto che in molti hanno chiesto provvedimenti disciplinari. Ma cosa è accaduto adesso?

Oriana Marzoli confessa a Sarah di avere un ritardo

Oriana ha provato ad avvicinarsi ad Antonino regalandogli grattini e un massaggio a luci spente. In seguito, però ha fatto una rivelazione che sta scatenando il web. Chi seguiva la diretta su Mediaset ha sentito che Oriana ha detto a Sarah Altobello di avere un ritardo e, a detta di qualcuno, avrebbe anche fatto un test di gravidanza il cui esito, al momento, non è noto.