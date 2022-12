Oroscopo 3 dicembre 2022: Ariete intrappolati, Bilancia un po’ distratti

Secondo l’oroscopo del 3 dicembre, i nati sotto il segno del Leone sono un po’ fuori forma. I Sagittario devono essere un po’ più onesti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Vi sentite un po’ intrappolati dai vostri stessi pensieri e sentimenti. Nella vita è importante saper distinguere ciò che è giusto e ciò che ci fa stare bene e voi non siete stati molto abili in questo.

Toro. Giornata interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle novità in arrivo per voi, ma dovete essere pronti a cambiare, anche in maniera radicale, le vostre abitudini.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 3 dicembre vi invitano ad essere un po’ più pazienti. Spesso tendete a perdere le staffe in maniera rapida, ma adesso è tempo di fare un po’ di ordine nella vostra vita.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Ci sono dei nodi che presto verranno al pettine. Nel lavoro siete poco esigenti. Cercate di osare un po’ di più e di aspirare a qualcosa di meglio.

Leone. Oggi vi sentite un po’ più fiacchi. Dal punto di vista fisico non siete esattamente in forma. Ad ogni modo, cercate di riposare e di non affaticarvi troppo. In amore è tempo di un po’ di aria fresca.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. Le cose procedono molto bene per chi è vincolato ad un rapporto da svariati anni. Le relazioni nascenti, invece, devono essere tutelate di più.

Previsioni 3 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi vedono un po’ distratti. Avete un po’ troppi grilli per la testa e la situazione potrebbe sfuggirvi di mano. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni troppo affrettate.

Scorpione. Se ci sono delle decisioni da prendere, fatelo entro le prime settimane del mese. Le ultime dedicatele alla vostra famiglia e ai vostri affetti. Dal punto di vista sentimentale dovete osare un po’ di più.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 3 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più onesti. Spesso tendete a tenervi le cose dentro e questo potrebbe generare un po’ di turbamento.

Capricorno. Non accontentatevi. Né in amore né nel lavoro, cercate di aspirare sempre al meglio. Siete molto esigenti da voi stessi e questo vi serve da sprono per migliorarvi sempre di più. Continuate così.

Acquario. Giornata interessante sul fronte delle emozioni. Tra oggi e domani potreste ricevere una bella sorpresa. Ci sono delle novità in arrivo anche nel lavoro. Siate molto pazienti.

Pesci. Siete più determinati. Se vi siete prefissati un obiettivo, non fermatevi fino a che non lo avrete raggiunto. In amore è importante non perdere la pazienza e, soprattutto, la fantasia.