GF Vip, Charlie Gnocchi ha un malore durante uno scherzo: si è sentito poco bene

Nella casa del GF Vip è scoppiato il caos in queste ore in quanto Charlie Gnocchi pare abbia avuto un malore durante uno scherzo. I concorrenti si sono divertiti a farsi delle burle reciproche, tuttavia, la situazione sarebbe sfuggita di mano.

Quest’oggi, infatti, durante la diretta di Mediaset Extra, i telespettatori hanno assistito ad un duro scontro tra Charlie e altri suoi compagni d’avventura. Vediamo che cosa è successo.

Lo scherzo a Charlie finisce male

Nel corso della serata di ieri, i concorrenti si sono divertiti a farsi degli scherzi a vicenda. Stando a quanto rivelato dagli utenti del web che hanno assistito in diretta alla scena e anche a quanto riportano i concorrenti del reality, pare che sia stato lo speaker radiofonico a cominciare. Charlie, infatti, avrebbe detto ai suoi compagni d’avventura di legarlo, di metterlo sul tavolo da biliardo e poi infilargli un calzino in bocca, quasi a simulare un sequestro.

Questo sarebbe dovuto servire a spaventare un po’ gli altri coinquilini. Ad ogni modo, dopo aver dato le direttive su come dovessero legarlo e come proseguire nella burla, Charlie Gnocchi pare abbia dichiarato di aver avuto un malore. Nello specifico, il concorrente ha sbottato contro i suoi compagni d’avventura accusandoli di aver stretto troppo forte le corde. Inoltre, il protagonista ha accusato i coinquilini anche di altro.

Gnocchi accusa un malore: cosa è successo

Dopo lo scherzo, infatti, Charlie Gnocchi ha ammesso di aver avuto quasi un malore in quanto la circolazione sanguigna non circolava più bene, Inoltre, lo speaker non ha affatto apprezzato la scelta di infilargli in bocca un calzino sporco. Il protagonista quest’oggi ha dato di matto ed ha continuato a prendere di mira i suoi compagni d’avventura. Nello specifico, nel suo mirino ci sono finiti soprattutto Luca Salatino, Antonino Spinalbese ed Edoardo Tavassi.

Gli utenti del web, però, che hanno assistito in diretta allo scherzo, non hanno potuto fare a meno di sbottare contro il concorrente. In molti hanno accusato Charlie di essere un falso. Lui stesso pare abbia dato le direttive su come creare lo scherzo, quindi, per quale ragione dopo si è infuriato con coloro i quali hanno eseguito solo i suoi ordini? Per molti, Gnocchi sta commettendo uno scivolone dietro l’altro.